Plus de deux cents techniciens et intermittents du spectacle ont manifesté à Tours

Dans le cadre des "vendredi de la colère", plus de deux cents professionnels du spectacle ont manifesté dans les rues de Tours. Plusieurs revendications parmi lesquelles l'abrogation de la réforme de l'assurance-chômage et la prolongation de l'année blanche.

Plus de deux cents techniciens du spectacle ont fait du bruit devant la cathédrale St-Gatien de Tours, ce vendredi après-midi. Une scénographie lancée au passage du cortège de manifestants, qui s'étaient rassemblés devant la Direccte pour protester contre la réforme de l'assurance-chômage.

Un appel lancé à la fois par les syndicats, les occupants du Grand Théâtre de Tours, et le Collectif intermittents et précaire d'Indre-et-Loire. Parmi les autres revendications, il y a également la prolongation de l'année blanche (qui court jusqu'au mois d'août) pour les intermittents du spectacle et son élargissement à l'ensemble des travailleurs précaires.