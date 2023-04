Plus de deux mois de délai pour refaire ses papiers en Dordogne, de nouveaux guichets ouvrent

En Dordogne, il faut en moyenne 63 jours pour avoir un rendez-vous en mairie et refaire ses papiers d'identité. Le délai est de 66 jours en France. La Première ministre a annoncé ce vendredi 21 avril 2023 vouloir diviser ce temps par deux d'ici l'été. Depuis juin 2021, le format de la carte d'identité a changé, il s'agit désormais d'une carte plus petite et qui contient les données biométriques (les empreintes digitales de la personne concernée). En 2021, 18 mairies proposaient ce service dans le département, elles seront bientôt un peu moins de 30.

Actuellement, 24 communes de Dordogne sont équipées du boîtier biométrique qui permet de prendre les empreintes pour les associer aux passeports et aux nouvelles cartes d'identité. Cinq nouvelles communes seront bientôt équipées à leur tour selon la préfecture de la Dordogne : Eymet, Neuvic, Salagnac, Saint-Cyprien, Maureil et Lamonzie-Saint-Martin.

Où peut-on refaire faire ses papiers en Dordogne

Périgord Noir :

Mairie de Sarlat

Mairie de Belvès

Mairie de Montignac

Mairie de Terrasson

Périgord Blanc :

Mairie de Périgueux

Maison du bourg à Trélissac

Maison France Service de Boulazac

Mairie de Coulounieix-Chamiers

Mairie de Montpon-Ménestérol

Mairie de Mussidan

Mairie de Saint-Astier

Mairie de Coursac

Maison France Service de Sorges et Ligueux

Maison France Service de Vergt

Maison France Service de Château l'Evêque

Périgord Pourpre :

Mairie de Bergerac

Mairie de Gardonne

Mairie de Lalinde

Périgord Vert :

Mairie de Brantôme

Mairie d'Excideuil

Mairie de Nontron

Mairie de Ribérac

Mairie de Thiviers

Mairie de Saint-Aulaye

Comment refaire-faire ses papiers d'identité ?

Avant de prendre rendez-vous à la mairie pour la prise d'empreintes, il faut avoir enregistré une demande de renouvellement des papiers sur le site de l'ANTS (Agence nationale des titres sécurisés). Cette pré-demande est valable six mois.

Dès que l'avez faite, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie. Il faudra venir avec le formulaire de pré-demande, un justificatif de domicile et une photo d'identité réglementaire.