La maire de Bordeaux supprime le grand sapin de Noël : un "ridicule absolu" selon son fournisseur corrézien

Il n'y aura plus de grand sapin de Noël sur la place de la mairie de Bordeaux. C'est la décision du nouveau maire écologiste de la capitale régionale. Or, chaque année, c'est de la Corrèze que venait ce grand sapin. Au-delà de la perte financière, c'est "une ânerie" pour son fournisseur.

Pierre Hurmic, le maire écologiste de Bordeaux, l'a annoncé au cours de sa conférence de presse de rentrée. Il n'y aura plus de grand sapin de Noël sur la place Pey-Berland, devant la mairie. "Nous ne mettrons pas d'arbres morts sur les places de la ville" a-t-il commenté. Pierre Hurmic a même confessé sa vive émotion en voyant chaque année cet arbre mort. "C'est d'un ridicule absolu" réagit Philippe Maus.

Un sapin de 15 à 20 mètres

C'est lui qui, chaque année, fournissait ce sapin via son entreprise basée à Ussel, Agro Forest Company. Négociant notamment en sapin de Noël, il cherchait et trouvait toujours un arbre de grande dimension, 15 à 20 mètres, en Corrèze. Une perte financière somme toute négligeable pour lui, qui fournit de très nombreuses communes en sapins de toutes tailles dans toute la région et au-delà, mais qui l'agace. "On a une tradition de sapins de Noël en France et on est en train de les supprimer les uns derrières les autres" commente-t-il.

Je m'y attendais quand j'ai vu qu'un maire écolo était élu" - Philippe Maus

"En plus l'argument qui est invoqué est complètement stupide" ajoute Philippe Maus. Car, explique-t-il "ces arbres auraient dû être coupés de toute façon". Il en va de la gestion d'une forêt. Et puis si un sapin n'est pas coupé pour Noël il le sera forcément pour faire des palettes, des charpentes, des pellets de chauffage ou autre. "Je m'y attendais quand j'ai vu qu'un maire écolo était élu" précise également le négociant. Qui conclut en rappelant qu'en Corrèze les sapins de Noël sont cultivés sans engrais ou pesticide et dans des zones de semi-montagne où d'autres cultures ne sont guère possibles.