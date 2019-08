Plus de la moitié des cadres franciliens veut déménager à Bordeaux

Selon l'étude de Cadremploi publiée ce jeudi, huit cadres franciliens sur 10 envisagent de quitter l’Île-de-France et plus de la moitié voudrait s'installer à Bordeaux.

Bordeaux, France

Pour subir moins de stress au quotidien, pour préserver leur vie personnelle, diminuer leurs charges, s'offrir plus de loisirs et réduire leur temps de trajet jusqu'au travail, 82% des cadres franciliens aimeraient quitter l’Île-de-France. Pour aller où ? Bordeaux arrive en tête des choix, à 54%, devant Nantes (48%), Lyon (34%) et Aix-Marseille (28%).

Malgré cela, 29% des cadres franciliens envisageant un départ en région, ont "véritablement entrepris des démarches en ce sens", souligne Cadremploi. 26% "recherchent activement un poste" ailleurs tandis que 3% ont demandé une mutation.