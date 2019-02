Plus de monde dans les permanences du centre LGBT de Touraine en 2018

Tours, France

Le centre LGBT de Touraine, qui défend le droits des lesbiennes, gays, bi et trans, continue d'attirer de plus en plus de monde dans ses permanences. Après avoir reçu 1350 visites en 2017 (+26% par rapport à 2016), l'association a reçu l'an passé 1653 visites, soit 22% de plus. C'est la 6ème année où la fréquentation augmente.

Des faits de violences graves

Dans le détail, ce sont plus de 200 personnes qui sont venues régulièrement aux permanences de l'association LGBT Touraine, après souvent des discriminations et des violences. Emmanuel Ferreira est le co-président de l'association tourangelle. On reçoit des gens qui sont victimes de discrimination que ce soit à l’école, dans l’entreprise, au sein de la famille. Tout cela accentue l’isolement social. On note aussi des faits de violences graves. Est-ce plus facile aujourd’hui de dénoncer ces violences ? Est-ce parce qu’on prend davantage en compte ces violences ? Ou ces violences sont-elles en augmentation ? Difficile de répondre précisément, selon Emmanuel Ferreira