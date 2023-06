Plus de moyens pour lutter contre les feux de forêts dans la zone de défense et de sécurité Est

Prévenir au mieux les feux de forêts, c’est l’objectif des autorités dans la zone de défense Est, une zone qui englobe le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Depuis le 9 juin, et jusqu’au 29 septembre, les moyens sont donc renforcés et coordonnés. Les capacités d'actions humaines et matérielles sont augmentées de 50% par rapport à l'an dernier.

Il faut dire que les conditions météorologiques, et notamment la sécheresse qui sévit ces dernières semaines dans le Grand Est et en Bourgogne Franche-Comté font craindre le pire. La saison précoce a déjà commencé puisqu’il a fallu affronter des feux dans la zone de défense Est, notamment un important feu dans les Vosges, où 30 hectares ont brûlé mi-juin .

L’an dernier, 70.000 hectares de forêt ont brûlé au niveau national, dont plus de 3.000 hectares au niveau zonal.

Plus de moyens humains et matériels

Le premier moyen pour lutter contre les incendies de forêts, c'est la prévention. C'est ce que rappelle Josiane Chevalier, la Préfète du Grand Est qui précise que "des moyens aériens sont mis en place au niveau national pour se préparer à cet été qui est à nouveau compliqué". Un plan de prévention est mis en place sur la zone de défense Est entre ce mois de juin et jusqu'à septembre. Les effectifs humains, mais aussi les matériels engagés ont augmenté de 50 % par rapport à l'an dernier.

Dans la zone, l’état-major a monté en puissance la force de frappe des pompiers qui interviennent sur site. Il est passé de 3 à 4 colonnes sur la zone, sachant qu’une colonne représente 75 hommes. "Le 13 juin, c’est l’une de ces colonnes, la « colonne Charly », qui est partie sur place pour intervenir sur l’incendie des Vosges" précise le colonel Sacha Demierre, le chef de l'Etat-major interministériel zonal.

Les moyens terrestres engagés sur 2023 :

319 sapeurs-pompiers et 88 engins (241 sapeurs-pompiers et 60 engins en 2022)

Deux colonnes de renforts intra-zonaux soit 116 sapeurs-pompiers mis en place (contre une en 2022)

Deux colonnes de renforts extra-zonaux, soit 203 sapeurs-pompiers et 33 engins.

Les moyens aériens

"Pour la première fois l’an dernier, des moyens aériens ont été envoyés sur la zone Est, des Canadairs, un Dash et des bombardiers d’eau. Cela suppose de former les pompiers" explique Marie Aubert, la Préfète déléguée pour la sécurité et la défense de la zone Est basée à Metz. Un effort particulier a donc été fait en ce sens.

S'il n'y a aucune affectation permanente des moyens aériens sur la zone de défense Est, certains équipements, comme l'un des 10 hélicoptères, pourront être prépositionnés, notamment dans les zones des Vosges ou du Jura, fortement susceptibles d’être soumis à des feux. "Un hélicoptère peut larguer 1.000 litres. Il a fait 19 largages sur l’opération dans les Vosges, ce qui a permis d’aider au mieux les forces sur le terrain" précise le colonel Sacha Demierre, le chef de l'Etat-major interministériel zonal.

Pour accueillir le Dash, cet avion qui largue du retardant, le pélicandrome d’Epinal sera équipé cette année d’une station mobile de retardant, cette poudre qui permet de ralentir la propagation du feu et ainsi aider les moyens au sol. 50 tonnes de retardant seront à disposition sur cette zone, sachant que le Dash peut emporter 10 tonnes à chaque largage.

Enfin au niveau national, on est passé de 9 Canadairs à 16 cette année, et des zones d'écopage, à savoir des zones où les Canadairs peuvent s’alimenter en eau, ont été identifiées. Des essais ont notamment été faits sur la zone de Gérardmer, même si le lac est trop réduit pour être habilité comme zone d’écopage.

Des mesures préventives déjà engagées

Des arrêtés ont déjà été pris pour interdire les feux de la Saint-Jean ou encore l’écobuage. C’est le cas par exemple dans le Bas-Rhin . En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, des mesures ont aussi été annoncées pour anticiper au mieux l'intervention des secours en cas d'incendie.