Plus de neuf mois après la mise en place du congé menstruel, Radio Kerne tire un bilan "très positif"

Pouvoir s'absenter du travail lorsque l'on souffre de règles douloureuses, voilà le principe du congé menstruel. Une proposition de loi devrait être déposée par des députés NUPES à l'Assemblée nationale le 26 mai prochain. Le but affiché est d'instaurer un congé menstruel indemnisé, sans jour de carence et dans le strict respect du secret médical. Le groupe Carrefour ne va pas jusque là, mais annonce ce mercredi qu'il allait autoriser 12 jours d'absence à ses salariées atteintes d'endométriose, sur présentation d'un document prouvant leur invalidité. Le groupe va également accorder des absences pour les femmes qui subissent une fausse couche et celles qui suivent une procréation médicalement assistée (PMA).

Pour ce qui concerne le congé menstruel, des associations féministes ont été consultées ainsi que des entreprises. Parmi elles, la radio Radio Kerne, basée à Plonéis dans le sud Finistère. Elle a mis en place le congé menstruel en juin 2022. Et pour Morgane Bramoullé, directrice des programmes de la radio, le bilan est "très positif".

Une mise en place facile

"Le processus a été surprenamment facile", sourit la directrice des programmes. Depuis juin 2022, l'entreprise propose la possibilité de prendre un congé menstruel en cas de besoin. "Le but, c'était que de proposer un jour par mois, sans certificat médical et sans perte de salaire." La personne concernée n'a qu'à appeler Morgane Bramoullé le matin même pour la prévenir qu'elle prend son congé, ou juste la moitié. "Puis on s'arrange nous en tant qu'équipe. En fait, on l'a mis en place à un moment dans la vie de l'asso où l'équipe a grandi, où c'était aussi plus facile pour nous. Ça voulait dire qu'il y avait plus de personnes pour prendre le relais et on travaille sur un principe de confiance et de solidarité entre nous." Radio Kerne compte 10 salariés, dont un peu moins de la moitié est concerné par ce congé menstruel.

Depuis la mise en place, deux jours et demi de congés ont été posés en tout. On est à 7 % des congés qui auraient pu être pris. "Ce n'est pas surprenant car tout le monde n'a pas des règles douloureuses, et c'est pas forcément à chaque fois. Mais le fait de proposer ce genre de dispositif, ça permet à l'entreprise de proposer un bien être au travail", souligne Morgane Bramoullé.

Briser le tabou autour des règles

La mise en place de ce congé menstruel, ça a aussi été l'occasion d'ouvrir la discussion autour du sujet des règles. "On a vu une partie de l'équipe qui ne savait pas que les règles pouvaient être douloureuses. Donc c'était super de pouvoir en parler." Cela a aussi permis de parler de l'endométriose . Les seuls retours négatifs qu'a pu avoir la radio associative, ça a été sur les réseaux sociaux, "mais dans la vraie vie, tout s'est bien passé". "Il y a vraiment eu une prise de conscience. Et puis je pense aussi une solidarité qui se met en place au sein de l'équipe", se félicite Morgane Bramoullé.

Outre la prise de conscience pour certains, ça a été aussi l'occasion pour certaines salariées de se sentir "moins coupables de ne pas pouvoir être à 100%, de souffrir". Morgane se souvient d'une discussion avec une collègue qui lui a dit "ça m'aide beaucoup de me dire simplement que c'est un droit, et que j'ai pas à me sentir coupable".

L'association a été auditionnée dans le cadre de ce projet de proposition de loi, ce dont se félicite la directrice des programmes de Radio Kerne. "On a vu aussi que d'autres associations partenaires avaient commencé à mettre ce congé en place ou y pensait. Donc, on se dit que nous, on a eu un petit impact autour de nous et c'est déjà un super retour."