Plus de pain au CCAS de Lisieux : l'affaire prend une tournure politique

D'aucuns y verront une forme de récupération politique. Jérémie Patrier-Leitus, le député Horizons (majorité présidentielle) de Lisieux-Falaise, s'en défend formellement. Il a envoyé ce lundi un courrier du maire de Lisieux pour lui demander de revenir sur sa décision de retirer les morceaux de pain pour les bénéficiaires du CCAS de Lisieux. Une décision qui concerne 70 personnes âgées lexoviennes mais qui a suscité depuis la fin de semaine dernière une polémique nationale. Beaucoup de médias ont relayé l'information, insistant sur le fait qu'on "enlevait le pain de la bouche" des personnes âgées lexoviennes. Une publicité nationale qui passe mal dans la ville de Sainte-Thérèze...

Ce sont d'ailleurs les retours des Lexoviens à ce sujet qui sont à l'origine de cette initiative assure le député : "J'ai attendu avant de réagir. J'aurais pu, dès l'annonce, dès la levée de boucliers, prendre la parole et m'exprimer. J'ai attendu de voir si les habitants de Lisieux me sollicitaient. Et comme j'ai reçu des dizaines de messages, il est de mon devoir d'intervenir". Si Jérémie Patrier-Leitus s'adresse directement au maire de Lisieux, c'est parce qu'il est le Président du Centre Communal d'Action Sociale. C'est donc sous son autorité que la décision a été prise, mi-décembre, de retirer la portion de pain dans les plateaux livrés tous les midis à ces personnes âgées. Le CCAS explique que ces portions de pain n'étaient dans l'ensemble pas consommées, mais une association lexovienne "Lisieux A Venir", s'est émue de la symbolique. S'attaquer à la portion de pain pour des personnes âgées qui en consomment presque toutes, à un moment où les boulangers prennent de plein fouet la crise de l'énergie, cela pouvait sembler risqué. L'avenir l'a prouvé.

Jérémie Patrier-Leitus demande donc au maire de revenir simplement sur sa décision : "Je pense que c'est vraiment une mauvaise décision que de retirer le pain des personnes âgées (...) Le pain c'est un aliment essentiel (...) C'est un mauvais signal. Beaucoup de ces personnes âgées sont en situation de perte d'autonomie et n'ont pas d'autres solutions our se procurer du pain".

Nous avons sollicité le maire de Lisieux Sébastien Leclerc sur le sujet. Aucune réponse de sa part pour le moment.