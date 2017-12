Plus de patrouilles de police près des commerces à l'approche des fêtes

Comme chaque année depuis 15 ans, avant les fêtes de fin d'année, un plan anti hold up est mis en place dans les zones commerciales autour des commerces sensibles comme les parfumeries, bijouteries, caves à vin . A Montpellier les policiers vont à la rencontre des commerçants .

Un plan anti hold up est mis en place depuis le 27 novembre jusqu'au 14 janvier prochain autour des zones commerciales de centre ville et de périphérie par les policiers et les gendarmes .

A Montpellier, les policiers ont le renfort d'une quarantaine de Crs pour renforcer les patrouilles auprès des commerces dit "sensibles" en cette période, parfumeries, bijouteries, caves à vin .... des commerces qui réalisent pour certains plus de 30% de leur chiffre d'affaire annuel pendant cette période .

Aucun hold up l'an dernier pendant cette période à Montpellier

A Montpellier , en plus de la surveillance, des patrouilles vont rencontrer les commerçants ," pour leur rappeler qu'on est là, explique Thierry Castel, qui commande le commissariat - centre de Montpellier, " une prise de contact et l’occasion aussi de leur rappeler quelques consignes de base".

le dépliant résumant les consignes de sécurité distribué aux commerçants © Radio France - pascale Viktory

Ces consignes sont expliquées dans un dépliant , comme bien protéger son commerce avec des grilles , vérifier le bon fonctionnement du système d'alarme , installer des obstacles type poteaux devant les vitrines . Il y est également expliqué comment se comporter en cas d'agression , avec en premier lieu un appel à ne pas s'opposer physiquement, mais en revanche à essayer de mémoriser des détails qui pourraient permettre identification du braqueur et bien sur les numéros d'urgence à appeler :17 ou 112.

thierry Castel, commandant du commissariat centre de Montpellier Copier

Du côté des commerçants, on souligne l'importance de la présence des policiers en tenue, une présence dissuasive .