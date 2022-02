L’assouplissement des mesures sanitaires provoque un afflux de demandes dans toutes les mairies habilitées à délivrer les cartes d’identité et passeports. A Saint-Brieuc, la mairie invite les usagers à anticiper leur prise de rendez-vous.

Plus de quatre mois pour renouveler sa carte d'identité ou son passeport à Saint-Brieuc

Actuellement, il faut compter plus de dix semaines pour décrocher un rendez-vous en mairie de Saint-Brieuc pour préparer un dossier de renouvellement de papiers d'identité. Et patienter encore au moins six autres semaines pour obtenir votre carte d'identité ou passeport, le temps que votre dossier soit instruit par la préfecture de Quimper qui s'occupe des titres de toute la Bretagne.

Les personnes qui prennent rendez-vous en ce moment auront leur titre fin juin, début juillet. David Baher du service état civil de la mairie de Saint-Brieuc

L'afflux de demandes est perceptible en mairie. "On reçoit des appels de personnes assez désespérées qui doivent partir en vacances en avril", reconnaît David Baher. "Il y aussi celles qui ont besoin d'un titre pour pouvoir passer leurs examens et d'autres qui commencent à s'inquiéter pour l'été".

Deux ans de rattrapage

La réouverture des frontières après deux ans de crise sanitaire expliquent en grande partie cet afflux de demandes. "Les gens ont plus d'espoir de pouvoir voyager cet été. On assiste aussi au rattrapage des deux années durant lesquelles les gens n'ont pas renouveler leurs titres", argumente David Baher.

Anticiper les demandes

Le service état civil de la mairie encourage donc les usagers à anticiper leurs demandes. Et ceux qui ont besoin de renouveler leurs papiers pour les vacances de Pâques notamment sont invités à consulter régulièrement le site internet de la ville et des autres mairies délivrant des cartes d’identité et passeports pour profiter d'un éventuel désistement.