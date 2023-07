Plus de téléphone, internet ou télévision : le quotidien compliqué d'habitants de Saint-Sauveur-le-Vicomte

"On fait avec, mais c'est compliqué." Depuis le 10 juillet, une petite quarantaine de foyers route Auréville à Saint-Sauveur-le-Vicomte n'a plus de téléphone ni d'internet. Les prestataires qui installaient la fibre dans la rue ont sûrement endommagé par accident le réseaux sous-terrain, suppose Orange qui gère ce réseau. Des travaux de réparation doivent démarrer ce lundi mais difficile de dire pour l'opérateur combien de temps cela prendra tant que les techniciens n'auront pas vu l'ampleur des dégâts. Cela devrait tout de même soulager ces habitants dont le quotidien est devenu compliqué depuis cette panne.

Pour l'entreprise située dans la rue, c'est le chiffre d'affaire qui chute

Dans la rue, une adresse a vu ses problèmes se multiplier depuis la panne : la confiserie "Lait douceur de Normandie". Plus d'internet, plus de téléphone non plus pour la petite entreprise qui fabrique et surtout vend sur place. "Cela veut dire que le début de saison, c'est 30 à 40 % de chiffre d'affaires en moins," signale Sylvie Philippon, une des gérantes. Les clients appellent mais pensent la boutique fermée puisque cela ne répond pas. Impossible aussi de payer par carte bleue, l'appareil est connecté à internet, et le distributeur le plus proche est à un kilomètre. "Même quand les gens arrivent à venir nous voir, on perd du chiffre," déplore la commerçante, qui malgré tout estime qu'elle n'est pas la plus en difficulté, "les plus à plaindre sont les personnes seules qui ont besoin du téléphone. Si elles tombent, il faut qu'elles puissent appeler à l'aide."

Retour "à l'ancienne" pour les foyers concernés

Beaucoup essaient de prendre la situation avec philosophie mais l'agacement est palpable. Ophélie vient de se garer devant chez elle. Elle rentre de la Poste où elle a dû envoyer par courrier une de ses factures d'énergie. Comme pour de nombreuses démarches, impossible de la faire en ligne : "Je ne peux pas faire les dossiers scolaires des enfants par internet, j'ai des mails à envoyer, j'attends, mais je pense que je vais être obligée de le faire avec mon travail, ce qui n'est pas logique du tout. On va bien voir par la suite, mais bon, on est un peu tous en colère."

Difficile aussi de se passer d'internet quand on vit avec des adolescents en pleines vacances. "Ils ne savent pas s'en passer," sourit Ophélie, tout comme Adélaïde qui n'a plus de box télé : "On capte deux trois chaînes avec la TNT, on a les infos mais pour le plaisir, avec deux ados à la maison, c'est un peu juste." Déconnexion forcée pour ces familles qui espèrent que la situation sera bientôt réglée.