Plus de téléphone, plus d'internet, plus de télé, des usagers se plaignent des services Orange

Des usagers qui se retrouvent sans téléphone fixe, sans internet et même sans télévision, mais surtout qui attendent des mois avant d'être dépannés par les services d'Orange, les élus n'en peuvent plus. Certes, le réseau "cuivre" est vieillissant et a vocation à disparaître au bénéfice de la fibre, mais, pour tous ceux, en zone rurale, qui en dépendent encore, il est impératif de pouvoir accès à Internet et au téléphone fixe.

La colère des élus contre Orange

Pour le député du Nord-Mayenne, Yannick Favennec, " ce n'est pas acceptable! Pas de délai de prise en charge, aucune réponse d'Orange, j'ai décidé de saisir le PDG, Stéphane Richard, car, les représentants localement, sont incompétents"! Le député prévoit même de saisir directement le ministre de tutelle, si les choses ne changent pas rapidement. D'autant, dit-il, que cet isolement, chez des personnes âgées, dans cette période de pandémie, peut présenter un danger pour elles.

"Le doigt levé pour faire antenne"

Karl vit avec sa famille, en campagne, près de Cossé le Vivien. "Hier, j'ai fêté mes 41 ans, et cela faisait 41 jours que nous n'avions pas Internet"! raconte-t-il. Il y a quelques mois, il a voulu changer d'opérateur, passer chez Free et, depuis, les pannes se succèdent. Depuis plusieurs semaines, plus rien. Pour avoir accès à Internet, la famille doit effectuer des "partages de connection", depuis les téléphones portables, sans savoir si cela sera remboursé. Pour téléphoner, " on grimpe sur une chaise et on lève le doigt pour faire antenne. On doit s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir une seule communication".

Le maire de Cossé-le-Vivien à l'écoute

Pour le maire de Cossé-le-Vivien, Christophe Langoüet, le cas de Karl, est loin d'être un cas isolé : " les maires sont régulièrement interpellés par les usagers. Juste sur Cossé, ils sont au moins cinq familles à être concernées.

Les services d'Orange, que nous avons contactés, nous affirment que, désormais, toutes les pannes ont été réparées.