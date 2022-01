Plus de trois heures d'attente pour un test covid au drive du Zénith de Pau

Il faut compter trois heures d'attente pour faire un test PCR. C'est la durée qu'il faut prévoir en ce début de semaine au drive du Zénith de Pau. Conséquence de la 5e vague et des cas survenus après les fêtes de fin d'année. Pour ce site, chaque jour, le laboratoire Biopyrénées réalise entre 2.000 et 3.000 tests PCR par jour, avec un résultat sous 24h.

Steven Cens est médecin biologiste et président de Biopyrénées. Il explique pourquoi il n'y aura pas un autre drive ouvert pour désengorger celui du Zénith de Pau : "Ca va être difficile de passer à la vitesse supérieure parce que la force de ce drive c'est d'être à proximité du plateau technique. Il n'y a pas de délai de transport et le but est de rendre les résultats dans la journée."

Le président de Biopyrénées insiste sur l'engorgement des plateaux PCR aujourd'hui : "Si vous ouvrez un autre drive, hormis le problème inhérent au recrutement des préleveurs et des enregistreurs, ce sera le délai de rendu. Ca ne sert à rien d'ouvrir un autre drive si on ne peut pas rendre les résultats à temps."

Révisions de cours ou Trivial Pursuit pour patienter

"C'est très long, je suis là depuis 8h du matin, ça fait donc trois heures et demie que je suis là, raconte une étudiante dans sa voiture. J'ai des symptômes, je suis cas contact. Comme je suis en pleine période de partiels il vaut mieux se faire tester quand on peut. J'ai les cours donc j'en ai profité pour réviser mais dans la voiture, ça n'est pas évident."

"Ma mère avait fait son test PCR et elle m'avait dit de venir au Zénith", un peu de déception pour cette jeune fille qui présente des symptômes du covid. Un couple a trouvé une autre solution pour tromper l'attente : "La semaine dernière, on avait 40 minutes d'attente, là c'est trois heures. On essaie de trouver des occupations : Trivial Pursuit !"