4000 contrôles, 35 verbalisations : le début du déconfinement se passe bien, selon la préfète de la Somme

Quel premier bilan pour le déconfinement dans la Somme ? Huit jours après l'assouplissement de certaines mesures pour éviter la propagation du coronavirus, où en est-on dans le département sur le plan de la santé, de la sécurité ou de l'économie ? Muriel Nguyen, la préfète de la Somme, était l'invitée de France Bleu Picardie pour répondre à ces questions.

Muriel Nguyen a d'abord évoqué la série de matchs de football organisés en public à Amiens le week-end su 16 et 17 mai. L'une de ces rencontres avait rassemblé près de 150 personnes au stade Soufflot, quartier sud-est :"Je comprends l'envie des jeunes et des moins jeunes de retrouver une vie plus normale. Mais en se rassemblant ainsi, ils prennent de grands risques pour leur santé et pour celle des autres. Il nous faut tous respecter les règles de sécurité sanitaire pour ne pas voir l'épidémie repartir, c'est tout l'enjeu du déconfinement."

La préfète de la Somme a aussi dressé un bilan du déconfinement : "La première semaine s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les commerces ont rouvert mais sans affluence excessive. Dans les transport, les voyageurs respectent le port du masque obligatoire. Sept écoles sur dix ont rouvert et plus de 4000 élèves sont accueillis. Pour les déplacements, les forces de l'ordre ont contrôlé près de 4400 personnes en une semaine mais n'en n'ont verbalisé que 35 : la grande majorité des samariens se montre très responsable. Et c'est ce sens des responsabilités qui est la clé du déconfinement."

"La situation sanitaire s'améliore"

Pour Muriel Nguyen, "la situation sanitaire s'améliore. Le nombre de patients atteints du coronavirus est en baisse dans la Somme, tout comme le nombre de décès. Mardi soir, moins de 200 personnes étaient hospitalisées pour cause de Covid-19, alors qu'en avril, on dépassait les 300. Mais à l'échelle de la région, les hôpitaux restent surchargés. C'est la raison pour laquelle la Somme était en rouge sur la dernière carte du déconfinement. Plus que jamais, il faut respecter les règles de sécurité sanitaire. _Plus nous les respecterons et plus vite on aura des chances de repasser au vert._"

Muriel Nguyen, la préfète de la Somme - Préfecture de la Somme

Muriel Nguyen a aussi évoqué la distribution en cours d' "1 million et demi de masques dans la Somme" etles conséquences économiques de l'épidémie pour le département, avec un chômage partiel qui concerne "7600 entreprises et 78.000 salariés".

Enfin, la préfète est revenue sur la réouverture des plages le week-end dernier pour des promenades dynamiques : "J'en appelle à la responsabilité de chacun. Marcher et courir sur la plage : oui. S'installer en groupe pour faire un pique-nique : non. Nous ferons un bilan dans les prochains jours. _Si des désordres sont constatés, je reviendrai sur ces ouvertures._"

L'interview complète de Muriel Nguyen est à réécouter ici :