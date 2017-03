Plus fort que l'état d'urgence, la richesse de la prévention

Face à une menace terroriste qui dépasse les frontières, les capitales européennes misent non seulement sur la sécurité, mais aussi sur l'échange d'informations. Elles développent un réseau de prévention, qui repose sur la coopération avec les collectivités, les professionnels et la société civile.

Sécurité renforcée, Vigilance accrue, et surtout Prévention. C'est sur ces trois axes que repose la stratégie développée par les Européens pour contrer le terrorisme. La surveillance policière et militaire a permis d'éviter un bain de sang supplémentaire à Anvers comme à Londres. Mais face à des actes revendiqués par le groupe Etat islamique ou perpétrés par des Français en Belgique, il faut une coopération efficace entre services de renseignements. Elle relève des Etats membres, elle a permis de déjouer de nombreux attentats. Mais on le voit: le risque zéro n'existe pas.

Londres fait pourtant partie des villes les plus exemplaires en terme de prévention

La réputation des agents secrets britanniques n'est plus à faire, on pense évidemment au MI6, les renseignements extérieurs, immortalisés par James Bond. Le commissaire européen en charge de notre sécurité est aussi un britannique: Julian King, il partira au moment du Brexit. A contrario, le départ du Royaume-Uni, de par sa proximité avec les Etats-Unis, facilitera peut-être une politique européenne de sécurité et de défense. D'ici là, Londres aura fait école dans un autre domaine, essentiel: celui de la prévention contre la radicalisation, en coopérant avec les élus, les professionnels et la société civile.

Ces échanges se font notamment au sein du Forum européen de la sécurité urbaine

L'association, basée à Paris, et qui va fêter cette année son 30ème anniversaire,, bénéficie du soutien de l'Union et du Conseil de l'Europe. Elle regroupe 250 villes et collectivités de 16 pays, qui partagent leurs expériences et trouvent des réponses à la radicalisation violente: en faisant coopérer police et services sociaux, en accompagnant les jeunes à risque, ceux qui reviennent de Syrie ou d'Irak, en développant des contre-discours notamment sur internet ou grâce au théâtre-forum, aux universités populaires. Les Belges, les Suédois, les Danois, les Néerlandais et les Britanniques sont très en avance dans ce domaine; la France s'y met enfin (avec des expériences novatrices à Montreuil ou à Sarcelles), l'Espagne aussi.

Bien sûr ça n'empêche pas tous les attentats, mais ça facilite la résilience, y compris face aux mesures sécuritaires, en rendant élus et citoyens acteurs de leur destin.

