L'APAJH fête ses 50 ans d'accompagnement des personnes en situation de handicap en Creuse

C'est la plus grosse association de la Creuse, l'un de ses plus gros employeurs, et elle fête ses cinquante ans ce mois-ci. L'APAJH a été créée en 1971 pour accueillir les Creusois en situation de handicap. Cinquante ans après, elle en accompagne 700 et compte 520 salariés et 17 structures.

Au moment de sa création, Georges Pompidou était président de la République, Michel Delpech chantait "Pour un flirt" et Eddy Merckx remportait son 3ème Tour de France. Liliane Robert fait partie des militants qui étaient là au tout début de l'association. Selon elle l'APAJH a permis d'énormes progrès de société : "C'était une révolution, à l'époque les personnes handicapées étaient abandonnées. Elles étaient dans leurs familles ou dans des associations charitables mais on ne s'occupait pas d'eux, on les parquait."

L'enjeu : que la société s'adapte au handicap, et pas l'inverse

Parmi les Creusois qui ont créé l'antenne creusoise de l'APAJH, Jean Faury, à l'époque instituteur à la MGEN, est fier du chemin parcouru : "C'est énorme, regardez tous les services qui existent dans notre département. Ca a commencé à Guéret, il y a dix-sept établissements ! On n'est plus à l'époque où on cachait les handicapés."

Le combat de l'APAJH est désormais l'inclusion : que la société s'adapte au handicap, et pas l'inverse. Exemple avec l'école explique Christian Elion, administrateur de l'association : "La scolarisation de l'enfant en situation de handicap est limitée à l'octroi d'AVS, d'aides, pour que le jeune puisse rester et bénéficier d'une scolarité avec ses pairs."

Finalement il y a 50 ans, il fallait créer des établissements pour accueillir les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de les faire sortir pour qu'ils soient membres à part entière de la société.

Les associations estiment qu'il y a environ douze millions de personnes en situation de handicap en France. Au niveau national, l'APAJH en accompagne 32.000.