Plus pratique et sécurisée, la nouvelle carte d'identité arrive ce lundi 17 mai en Picardie

La nouvelle carte d'identité débarque ce lundi 17 mai dans toute la Picardie ; elle était déjà en expérimentation dans l'Oise, depuis le mois de mars dernier. Pour l'heure, ce sont juste les Hauts-de-France qui ont cette nouvelle carte d'identité, avant une généralisation partout en France début août 2021. Mais à quoi ressemble cette nouvelle carte ?

Elle est beaucoup plus petite que l'ancienne, avec un format de carte bancaire, comme les nouveaux permis de conduire : plus pratique à ranger dans son porte-feuille. Plusieurs symboles sur ce nouveau titre : le drapeau français, la Marianne et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La nouvelle carte d'identité permet toujours de voyager, certains pays européens l'acceptent comme un passeport.

Adaptée aux personnes malvoyantes

Deux nouveautés à signaler : certains éléments sont en relief pour les personnes malvoyantes et les enfants en garde alternée peuvent avoir les adresses de leurs deux parents au dos de leur carte d'identité.

Ce nouveau titre est valable dix ans. Elle est aussi plus sécurisée. Il est équipé d'une puce électronique, pour mieux protéger contre l'usurpation d'identité. A cet effet, vos empreintes digitales seront numérisées, mais vous pouvez refuser que cette image soit conservée au-delà de trois mois après l'arrivée de votre carte d'identité.