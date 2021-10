Plus que deux projets en course et 2 millions d'euros prévus pour la Maison européenne du dessin de presse

On en sait un peu plus cette semaine sur la future Maison européenne du dessin de presse et de la caricature. En début de semaine, la députée de la Haute-Vienne Marie-Ange Mange a demandé à la ministre de la Culture où en était le rapport Monadet lors d'une commission des affaires culturelles. On apprend d'abord que ce rapport est incomplet car il ne pose aucun diagnostic en terme de sécurité du site. A priori, il n'y aura pas besoin de rapport complémentaire mais les ministères concernés vont devoir plancher sur la question avant qu'une décision soit prise. Une décision "prochaine" dit la ministre.

Un fort engagement de la région Nouvelle-Aquitaine et l'appui de nombreux dessinateurs

Avec l'élection présidentielle d'avril prochain, elle interviendra forcément avant. Sachant qu'il n'y a plus que deux sites qui ont les faveurs de l'Etat. "Une école dans le 6e arrondissement de Paris qui a vraiment les faveurs de Maryse Wolinski mais l'engagement des collectivités territoriales est maigre" dixit Roselyne Bachelot. Tout le contraire de l'autre projet toujours en lice, celui de Limoges-Saint Just le Martel. "Il y a un bâtiment industriel à Limoges à proximité du festival de Saint-Just-le-Martel qui bénéficie, lui, d'un fort engagement de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'appui de nombreux dessinateurs de presse et beaucoup de députés sont attachés à ce choix" a souligné la ministre devant la commission.

L'union et la mobilisation des élus locaux plaident en faveur du projet haut-viennois

Ce n'est pas rien car la décision se prendra autour de 3 axes. "L'attractivité culturelle et touristique de la ville d'accueil, les conditions de sécurité mais aussi la qualité du partenariat avec les collectivités". Un véritable avantage pour le projet Limousin selon la députée Marie Ange Magne. "La ministre a été assez claire sur la motivation des collectivités territoriales et le fait que l'ensemble des élus locaux soit mobilisé fait aussi progresser la réflexion du ministère de la Culture et de l'Elysée" croit savoir l'élue. Les 2 millions d'euros de dotation prévus dans le projet de loi de finance 2022, en cours d'examen, est en tout cas un indice sérieux sur le fait que cette Maison européenne du dessin de presse et de la caricature va bien voir le jour.