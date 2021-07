Plusieurs associations engagent un recours contre les préfectures de la Haute Vienne et de la Corrèze

Cinq associations locales dont la Ligue des Droits de l’Homme engagent un recours contre les préfectures de Haute Vienne et de Corrèze. Elles ont manifesté hier après-midi devant la préfecture de Limoges. Elles dénoncent la dématérialisation des procédures d’accès aux services.

Cinq associations locales dont la Ligue des Droits de l’Homme engagent un recours contre les préfectures de Haute Vienne et de Corrèze.

Cinq associations disent stop à la dématérialisation des démarches d'accès aux droits. Notamment pour les plus précaires qui n'ont pas les moyens matériels de réaliser les démarches eux-mêmes. La Cimad, le Gisti, l’association Avocats pour la Défense des Droits des Étrangers, le Syndicat des Avocats de France et la Ligue des Droits de l’Homme dénoncent un accès inégale aux démarches administratives, qui avec la crise sanitaire, se font davantage sur internet qu'avant.

Les marginalisés de la dématérialisation

Sans ordinateur ni téléphone portable ou téléphone sans internet, les plus précaires qui doivent recourir à des services d'accès aux droits doivent se faire aider par une association pour réaliser des démarches. C'est le cas des personnes d'origine étrangère qui demandent un titre de séjour. Ces dernières sont confrontées aux files d'attente numérique pour prendre un rendez-vous sur internet.

Sans alternatives, le délai de rendez-vous est d'environ trois mois à la préfecture de Haute-Vienne alors que la Cimad de Haute-Vienne, l'association qui vient en aide aux étrangers, compte une vingtaine de demandes de régularisation par semaine.

Manque d'accompagnement

Jean-Paul, un retraité bénévole à la Cimad d'Eymoutiers dénonce plus largement un manque cruel de relations humaines : "Le tout numérique rend service mais le danger est que nous n'avons plus de contacts humains alors que dans n'importe quel service, si la personne a un contact elle sait à qui s'adresser et elle n'est pas désemparée, alors qu'internet c'est vraiment anonyme."

Selon les associations, cette situation est "illégale" au regard de la décision du Conseil d’Etat du 27 novembre 2019 qui a rappelé que si les procédures dématérialisées sont des possibilités, elles doivent obligatoirement s’accompagner de voies alternatives accessibles aux usagers.

La Cimade, le Gisti, l’ADDE, le SAF et la LDH vont donc saisir le tribunal administratif de Limoges d'ici la fin de la semaine.