Plusieurs cagnottes en ligne pour soutenir les victimes de l'incendie d'Hasparren

Après le drame, la solidarité. Samedi soir, un incendie ravageait un bâtiment rue de l'Ursuya à Hasparren. Pas de victime, mais les quatre occupants ont dû être relogés soit par la mairie, soit chez de la famille.

La mairie leur a apporté une première aide pour les besoins de premières nécessité, et travaille à leur trouver une solution pérenne et les reloger sur la commune. En attendant la solidarité des habitants aussi se déclenche. Au moins deux cagnottes ont été ouvertes, dont l'une concerne le jeune couple Maxime et Coline âgés respectivement de 23 et 21 ans. Ils étaient hors de l'appartement au moment des faits. "On a tout perdu, nos papiers, nos vêtements, tout" déplorent-ils.

C'est pour cette raison que la grande soeur de Maxime a lancé une cagnotte en ligne pour les aider à se racheter tout ce qu'ils ont matériellement perdu dans l'incendie.