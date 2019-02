Plusieurs casernes de pompiers vont fermer dans le Puy-de-Dôme

Plusieurs centres de premières interventions vont fermer leurs portes d'ici quelques semaines. À Saint-Clément-de-Régnat, Peschadoires ou encore Luzillat, les pompiers vont devoir rejoindre les centres de secours les plus proches.

Luzillat, France

Date de fermeture fixée au 1er mars pour Peschadoires, au 1er avril pour Saint-Clément-de-Régnat, Saint-Jean-d'Heurs, Sermentizon ou encore Luzillat. L'adjudant de la caserne de Luzillat, Christian Larzat, regrette la méthode : "On nous a dit que ça allait fermer c'est tout. C'est un service de proximité en plus qui ferme". Selon le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours), la fermeture de ces centres de premières interventions sont nécessaires pour venir renforcer les effectifs des centres de secours. "Ils sont en grande difficulté dans la journée parce qu'il y a de moins en moins de pompiers disponibles" explique Claude Boilon, vice-président du SDIS. Pas question cependant de fermer les casernes seules à couvrir des zones reculées. Selon le SDIS, s'il n'y a pas de centre de secours à proximité, il n'y a aucune raison pour que le centre de première intervention soit en danger.

Selon lui, les trois quarts des pompiers en CPI affectés dans des centres de secours continuent leur engagement. À Luzillat, seul un quart des pompiers continueront leurs missions au centre de secours de Maringues. Une manifestation est prévue devant la caserne pour protester contre cette fermeture.