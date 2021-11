Plusieurs centaines de chasseurs manifestent à Bordeaux pour le maintien de la chasse le week-end

Entre 250 et 500 chasseurs ont défilé dans les rues de Bordeaux ce samedi pour protester contre la proposition des écologistes d'interdire la chasse pendant le week-end et les vacances scolaires.

Plusieurs centaines de chasseurs ont manifesté ce samedi matin à Bordeaux pour protester notamment contre la proposition d'interdire la chasse le week-end et lors des vacances scolaires, défendue par des écologistes, a constaté un journaliste de l'AFP. Les manifestants étaient près de 250 selon la police et 500 selon les organisateurs, rassemblés autour du collectif "Chasseurs de France en colère". Fin octobre, le candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot avait proposé une interdiction de la chasse pendant le week-end et les vacances scolaires. Une idée "sur laquelle, on doit avoir un débat" avait ensuite estimé la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili.

"Il ne faut pas nous interdire de chasser le week-end, la semaine on travaille comme tout le monde" a réclamé Sébastien Auduberteau, président de l'Association des sauvaginiers de Nouvelle-Aquitaine et membre du collectif. Selon lui, chasseurs et opposants "peuvent avoir le même objectif : protéger l'environnement, la nature et les habitats". Le cortège a défilé dans le calme sur un parcours contournant l'hypercentre bordelais, après avoir déposé symboliquement, "par tradition", plusieurs sapins décorés, "en clin d'œil" à la décision du maire EELV de Bordeaux Pierre Hurmic de supprimer l'arbre de Noël municipal l'an passé.

Les manifestants ont réclamé également le droit de chasser l'oie cendrée un mois supplémentaire après la fin officielle actuellement fixée au 31 janvier et ont rappelé leur opposition à l'interdiction par la justice des chasses traditionnelles d'oiseaux (grives, merles noirs, vanneaux, pluviers dorés, alouettes des champs avec des filets ou cages).