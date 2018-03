Épinal, France

En moto, en camion ou tout simplement à pied, ils ont bloqué tout le secteur de la préfecture une bonne partie de l'après-midi avant de se rendre devant les magasins de la zone commerciale "Terres Saint Jean" pour bloquer les entrées des commerces, "_le gouvernement veut taper dans notre porte-monnaie_, et bien on va faire la même chose en bloquant les commerces, ce qui empêchera le gouvernement d'empocher de la TVA" explique Franck Duchêne, l'un des organisateurs de la manifestation "aujourd'hui, des comités "Colère88" se sont crées un peu partout dans les Vosges et aujourd'hui, nous nous rassemblons devant la préfecture pour demander le retrait des réformes du gouvernement" .

les revendications des manifestants sont multiples © Radio France - Mohand Chibani

Qu'il viennent ici dans les Vosges Emmanuel Macron ! j'aurai deux mots à lui dire, un manifestant

Les raisons de la colère sont multiples : contre la hausse de la CSG, contre la limitation de la vitesse à 80kms/h ou encore contre la hausse des prix du carburants, c'est le troisième rassemblement du genre depuis le début de l'année et les organisateurs se disent déterminés à poursuivre le mouvement de contestation jusqu'à obtenir gain de cause. Daniel Ecureuil est motard mais la baisse de la limitation de la vitesse à 80 kms/h n'est la seule raison de sa colère "c'est toute la politique de Macron que je rejette" dit-il "moi j'ai 50 ans, je travaille depuis l'âge de 16 ans et aujourd'hui je survis, j'en ai marre de me faire taxer dans tous les domaines". Jean, 56 ans, vient de Remiremont pour exprimer lui aussi son désarroi face à la politique du gouvernement "qu'il viennent ici dans les Vosges ! Emmanuel Macron, j'aurai deux mots à lui dire, j'en ai marre, oui j'en ai vraiment marre".