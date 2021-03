Plusieurs centaines de participants à la Marche pour le climat en Charente-Maritime

Les marcheurs pour le climat se sont réunis partout en France ce dimanche, ils étaient jusqu'à 600 à La Rochelle et près de 300 à Saintes, à la veille du débat sur le projet de loi "Climat et Résilience". Un texte qui était supposé reprendre les 149 propositions des membres de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Aujourd'hui la plupart des organisations estiment que ces propositions ont été ignorées dans la rédaction du projet de loi. Alors hier à La Rochelle, le collectif Ensemble pour le Climat et le Vivant a distribué 149 pancartes aux marcheurs chacune reprenant une des propositions.

L'ambiance était joyeux mais le message urgent. Parmi les marcheurs Katia va même jusqu'à dénoncer un déni de démocratie : "C'est plus qu'une hypocrisie, certains la considèrent véritablement comme une trahison. Tous ces gens qui ont participé, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur énergie, qui ont joué le jeu ont vraiment le sentiment d'avoir été trahis. C'est terrible pour ces gens à qui on a fait croire qu'une prise en compte des générations qui viennent était possible alors qu'en vérité on a vraiment le sentiment que le gouvernement se moque de ces générations."

Dans le cortège, de nombreux jeunes, parfois des enfants de 3 ou 5 ans venus avec leurs parents.