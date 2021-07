Plusieurs centaines de Périgourdins manifestent contre le pass sanitaire

Quatre manifestations ont été organisées ce samedi 31 juillet en Dordogne contre la mise en place du pass sanitaire et contre son extension à partir du 9 août prochain. Les manifestants se sont retrouvés à Périgueux, Bergerac, Sarlat et Terrasson.

Entre collègues, en famille, entre amis, ils se sont retrouvés ce samedi 31 juillet matin vers 11 heures sur le parvis du tribunal de Bergerac pour dire non au pass sanitaire. Il s'agit du troisième samedi de mobilisation en Dordogne. Ces manifestants, environ 350 selon la police, venus de Bergerac et des alentours, sont opposés à l'instauration de ce pass sanitaire pour les festivals, les cinémas mais aussi bientôt, et probablement partir du 9 août prochain, pour les restaurants et les bars.

Avec des pancartes où il était écrit "liberté", "Non au pass" ou encore "le variant c'est Macron", les manifestants estiment que la mise en place du pass est une discrimination envers les personnes qui ne sont pas vaccinées. Au delà du pass sanitaire, la plupart des manifestants rencontrés sur place ne souhaitent pas se faire vacciner. Beaucoup comme Céline se méfient du vaccin contre le coronavirus qu'ils estiment peu fiable et expérimental.

Trois autres rassemblements étaient organisés en Dordogne ce samedi. Ils étaient 800 à Périgueux, 300 à Sarlat et 40 à Terrasson.