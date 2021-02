Plusieurs centaines de personnes manifestent pour l'emploi et contre la précarité à Montpellier

900 personnes ont manifesté ce jeudi matin à Montpellier, selon la préfecture de l'Hérault, dans le cadre de la journée de mobilisation interprofessionnelle pour l'emploi et contre la précarité. Ils sont partis de la place Albert 1er et ont déambulé dans le centre-ville.

Plusieurs centaines de salariés du public et du privé et quelques étudiants ont manifesté dans le centre-ville de Montpellier ce jeudi matin. Ils étaient 900 à Montpellier selon la préfecture de l'Hérault, 300 à Béziers et 100 à Sète.

Plusieurs syndicats CGT,FSU , UNEF appelaient à cette mobilisation interprofessionnelle pour l'emploi, les services publics et contre la précarité. "Nous voulons une autre répartition des richesses, plus d'emplois, une réduction du temps de travail et une augmentation des salaires" explique Guillaume Griveau, du syndicat CGT. "Nous voulons confiner les licenciements !" ont clamé les différents syndicats pendant leur prise de parole place de la Comédie.

Ils étaient 900 pour cette mobilisation interprofessionnelle à Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Des étudiants en situation de précarité

Des dizaines d'étudiants se sont joints à la manifestation. Louane est en première année de sciences politiques à Montpellier. Elle vit chez ses parents et suit ses cours à distance. "On est délaissé, on a besoin d'être écouté par le gouvernement. On veut retourner à l'université, les cours à distance, c'est fatigant mentalement" se désole-t-elle.

Des dizaines d'étudiants étaient présents à la manifestation. © Radio France - Morgane Guiomard

Des employés des cantines d'Orange mobilisés

Les personnels des cantines de chez Orange se sont eux aussi mobilisés. La création prochaine du campus d'Orange sur le site industriel de la Pompignane à Montpellier les inquiète. C'est une société extérieure à Orange qui va mettre en place le service de restauration sur ce nouveau site. "On craint pour nos emplois. Si l'entreprise ne recrute pas les personnels de cantine actuels, nous nous retrouverons au chômage" s'inquiète Brigitte, qui travaille depuis 39 ans dans une cantine d'Orange.