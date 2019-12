Plusieurs centaines de personnes assistent aux obsèques d'André Daguin à Auch

La cathédrale de Auch a fait le plein, ce lundi après-midi, pour la cérémonie des obsèques d'André Daguin, décédé il y a une semaine, à 84 ans. Le restaurateur, inventeur du magret de canard et artisan de la baisse de la TVA à 5.5% était un grand représentant du Gers et de la Gascogne.

Auch, France

La cathédrale d'Auch était remplie, lundi 9 décembre, pour un dernier hommage à André Daguin, le restaurateur gascon mort à 84 ans, mardi dernier. Il est celui qui a inventé le magret de canard, il y a 60 ans et celui aussi, avec sa casquette de président de l'union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration qui a obtenu l'allègement de la TVA à 5.5% pour tous ses pairs. Des centaines d'anonymes sont venus assister à ces obsèques mais de très nombreux représentants politiques comme la présidente de région, la socialiste Carole Delga, le président socialiste du conseil départemental du Gers, Philippe Martin ou encore l'ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui lui a rendu hommage : "André Daguin, savoureux savait être vigoureux. Il y a encore des bureaux de ministères à Paris où sa voix porte toujours".

Sa veuve Jocelyne Daguin était entourée de leurs trois enfants : Anne, Ariane et Arnaud ainsi que de deux de leurs petites filles : Alix et Diane. "Mon père ne disait qu'il rendait service, il donnait un coup de main. Combien d'entre vous, ici, le savaient bien ?" a, à son tour, témoigné Ariane Daguin, réputée pour son foie gras à New-York.

André Daguin enterré au cimetière d'Auch, sa ville natale

"Il fait partie de ces hommes qui ont mis les spots sur le Gers, on lui doit beaucoup", raconte Michel Sarran, le restaurateur toulousain qui est gersois lui aussi d'origine. "C'est une page de la gastronomie qui tourne. On a un héritage et maintenant à nous de bouger." D'aucuns ont mis en avant ses talents de représentation du département du Gers. Son président, le socialiste Philippe Martin, fier d'affirmer que "rares sont ceux qui ont aussi bien parlé de ce coin de France (...), André était l'apologiste d'une vie rurale qu'on disait vouée à la disparition et qu'il a défendue sa vie durant".

A l'issue de la cérémonie en la cathédrale Sainte-Marie, les proches ont accompagné le cercueil jusqu'au cimetière de la ville où il a été inhumé, avant un tout dernier hommage à l'Hôtel de France.