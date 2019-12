Plusieurs centaines de personnes attendues aux Costières à Nîmes pour le réveillon de Noël

Nîmes, France

Combien seront-ils le 24 décembre au soir dans la salle des Costières ? Impossible encore de le dire puisque toux ceux qui le souhaitent peuvent participer à ce réveillon offert par la Pastorale nîmoise, qui rassemble les Eglises protestantes évangéliques de Nîmes et de Marguerittes, des associations catholiques et l'Ordre de Malte. Un réveillon qui rassemble chaque année depuis 27 ans entre 500 à 700 personnes. "C'est toutes les personnes qui ce soir là n'ont pas envie d'être toutes seules, qui n'ont pas d'autres lieux ou d'autres personnes avec qui partager le réveillon de Noël, explique le pasteur Pierre Marques, du comité organisateur. Un public qui se renouvelle régulièrement : "malheureusement, la précarité a encore de beaux jours devant elle" .

De plus en plus de familles avec enfants

"Historiquement, on avait beaucoup de personnes seules. Depuis quelques années, on voit venir de plus en plus de familles avec des enfants en bas âge, des jeunes, des ados." Un nouveau public qui a amené les organisateurs à revoir l'organisation de la soirée avec notamment des animations spécifiques pour les enfants. Pendant quelques heures, toutes les personnes rassemblées dans la salle des Costières auront droit à un repas de Noël et à de la musique proposée par plusieurs groupes. 200 bénévoles sont mobilisés pour l'occasion. "Toutes les personnes qui viennent font le choix d'être là et pas ailleurs, notamment ces bénévoles qui choisissent de ne pas être avec leur famille et de vivre Noël autrement. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de monde de bonne volonté. "

Des navettes gratuites pour se rendre aux Costières

Pas besoin de s'inscrire pour participer à ce réveillon de Noël. On peut s'y rendre pas ses propres moyens ou utiliser le service de bus gratuit mis en place par Tango. Le rendez-vous est fixé à 18h30 devant le Cheval Blanc pour se rendre aux Costières. Les bus assurent également le retour vers les quartiers. La soirée cette année démarre à 19h pour s'achever vers 22h30.