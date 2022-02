Plusieurs centaines de personnes au départ du convoi de la liberté à Toulouse

Ils se sont donnés rendez-vous à Sesquières, Environ 300 personnes se sont retrouvées ce jeudi matin à Toulouse pour rejoindre le mouvement baptisé "le convoi de la liberté". Des manifestants qui revendiquent un retour des libertés et critiquent la politique de vaccination.

Deux points de rendez-vous à Sesquières, cette zone au nord de Toulouse, l'une sous le rond-point, l'autre près du lac. Autour Et un top-départ du "convoi de la liberté", inspiré de l'initiative des routiers canadiens, prévu à midi de Toulouse direction Limoges pour une escale cette nuit, avant de rejoindre Paris vendredi soir puis Bruxelles ce week-end.

Les véhicules arrivent sous un concert de klaxons. © Radio France - Pascale Danyel

Beaucoup de soutiens à Sesquières, peu de participants

Sur ces 300 personnes réunies à Sesquières ce jeudi, une grande partie est venue surtout en soutien, pas forcément en candidats au départ. Beaucoup de retraités, quelques Gilets-Jaunes de la première heure, certains prennent le chemin de la contestation pour la première fois.

Marc arrive de Sigean (Aude) et file à Bruxelles. © Radio France - Pascale Danyel

Dans les rangs, on parle beaucoup de privation de libertés, du pouvoir d'achat et du vaccin contre le Covid-19. Les conversations tournent essentiellement autour du pass vaccinal et de la politique de vaccination du gouvernement.

Drapeaux occitans, drapeaux français dans le cortège. © Radio France - Pascale Danyel

Des motards se joignent aussi au convoi. © Radio France - Pascale Danyel

Le mouvement rappelle les prémices du celui des Gilets jaunes à l'automne 2018. Le "convoi de la liberté" est parti de Perpignan mercredi. Ce convoi s'inspire de celui qui bloque depuis plus d'une semaine maintenant Ottawa, la capitale fédérale du Canada. Il appelle les Français qui le souhaitent à converger vers Paris samedi pour protester contre les mesures sanitaires.