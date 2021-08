Plusieurs centaines de personnes de nouveau réunies contre le pass sanitaire à Pau

Nouveau rassemblement contre le pass sanitaire ce mardi soir à Pau, ils étaient un peu plus de 200 manifestants sur la place de Verdun au départ du cortège. Il s'agit de la 9e journée de mobilisation depuis le début du mouvement contre l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale.

Le mouvement anti-pass sanitaire défile de nouveau dans les rues de Pau. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés sur la place de Verdun à 19h ce mardi soir. C'est la 9e journée de mobilisation depuis la naissance du mouvement contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. Ce rassemblement survient au lendemain de l'entrée en vigueur des nouvelles mesures.

Au départ du cortège, on recensait 200 participants qui scandaient notamment "Le pass sanitaire, on n'en veut pas !" Le pass est désormais obligatoire pour entrer dans les restaurants, bars, cinémas et salles de sport. Vous devez aussi présenter le QR code qui prouve que vous êtes vacciné ou testé négatif si vous prenez le car, le train ou l'avion pour des trajets longs. Il faut également avoir un pass pour accéder aux établissements de santé (sauf urgences).

Des participants à la manifestation de ce mardi 10 août à Pau contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale © Radio France - Daniel Corsand