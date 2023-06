Plusieurs centaines de personnes manifestent à Nantes en soutien aux Soulèvements de la Terre

Parmi la centaine de rassemblements de soutien aux Soulèvements de la Terre prévus ce mercredi soir partout en France, six se déroulent chez nous en Loire-Atlantique et en Vendée. À Nantes, Saint-Nazaire, Ancenis, Châteaubriant, La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte.

Environ 500 manifestants à Nantes

À Nantes, les manifestants se sont retrouvés à 18h devant la préfecture, très encadrés par les forces de l'ordre. Parmi eux notamment, Yvan, qui vit sur l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes depuis 2012, là où ont aussi été fondés les Soulèvements de la Terre au début de l'année 2021. Il dit "prôner la non-violence tout en assumant la radicalité du collectif écologiste". Il assure aussi que l'on ne peut pas dissoudre comme les Soulèvements de la Terre, reprenant le slogan du collectif : "ce qui repousse partout ne peut être dissout".

Parmi les manifestants, des membres des partis de gauche. © Radio France - Marek Khetah

Environ 500 personnes participent au rassemblement nantais selon le comptage du reporter du France Bleu Loire Océan et alors que résonnent les premiers concerts de la fête de la musique.