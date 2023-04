Plusieurs centaines de personnes manifestent contre le projet de loi immigration à Rennes

Ils dénoncent un texte de loi "au caractère raciste" et qui va "limiter la régularisation des sans-papiers". Environ 500 personnes ont défilé à Rennes, samedi 29 avril 2023, contre le projet de loi immigration voulu par le gouvernement.

La Première ministre a annoncé mercredi que ce texte ne serait pas examiné avant l'automne . Mais cela n'a pas empêché le collectif Rennes VS Darmanin, qui regroupe des syndicats (FO, Solidaires), des associations (Nous Toutes 35, Collectfi Sans-papiers 35) et des individus, de manifester leur opposition.

Une vision "utilitariste" des migrants

Cette loi "va simplifier le travail de l'administration pour expulser les gens", critique Armelle Bounya, du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Concernant la mesure de titre de séjour temporaire pour des métiers en tension, elle ajoute que "la personne qui aura obtenu un titre et aura travaillé un an ou deux dans un abattoir et qui voudrait changer de métier pour mieux correspondre à ces compétences, perdra ce titre de séjour". "C'est une vision utilitariste des migrants !", conclut-elle.

Un cortege bruyant a défilé dans les rues de Rennes samedi 29 avril contre le projet de loi immigration voulu par le gouvernement. © Radio France - Theo Boscher

Lors d'un premier examen au Sénat, des sénateurs de droite ont ajouté un amendement pour transformer l'aide médicale d'Etat, accordée aux étrangers en situation irrégulière, en une "aide médicale d'urgence", qui ne prendraient en charge que certaines situations graves. "On revient sur l'inconditionnalité des soins et d'accès au système de santé, dénonce Solène, une manifestante. Cela revient à dire, qu'on ne soigne les gens que s'ils ont de l'argent."

Le cortège a défilé dans les rues de Rennes aux cris de "A bas l'Etat policier" ou "Darmanin dans la Vilaine", mais sans aucun autre incident.

Le texte prévoit, en l'état actuel, de durcir les sanctions contre les passeurs ou de réduire les protections contre les OQTF (obligations de quitter le territoire français) en cas de menace grave pour l'ordre public.