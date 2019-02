Plusieurs centaines de personnes rassemblées contre l'antisémitisme à Caen

Caen, France

Pas de slogans, pas de prises de paroles, les manifestants discutent dans le calme. Patrick est soulagé, la place Saint-Sauveur se remplit. "Avec tout ce qu'on entend depuis quelques jours, on se demandait si les Français allaient se mobiliser. Mais ils sont toujours là, un peu comme à l'époque de Charlie Hebdo."

Des membres de la communauté juive sont présents au pied de la statue de Louis XIV comme Jean-Pierre Le Brun, président de l'association France - Israël de Normandie. "C'est non seulement rassurant mais c'est une immense joie, je suis tellement surpris que j'en suis ému de voir tout ce monde réuni. Les Français commencent à prendre conscience qu'il se passe quelque chose."

Parmi les manifestants, quelques gilets jaunes

Au bord de la place, un petit groupe de gilets jaunes. Pour Harold, ce rassemblement contre l'antisémitisme fait écho au mouvement auquel il participe depuis 3 mois. "Défendre n'importe quelle minorité, ça me paraît logique. J'ai l'impression de sortir de mon entre-soi et d'aller vers les autres. Donc quand il y a une minorité qui se sent en danger, il faut aller la soutenir."

Pour beaucoup, cette manifestation est une réussite même si certains auraient voulu voir plus de jeunes, peu présents au sein du rassemblement.