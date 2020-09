PHOTOS - Plus d'un millier de personnes réunies à Bayonne pour la libération des prisonniers basques

Ils dénoncent "l'inertie du gouvernement dans le processus de paix". Des centaines de personnes ont manifesté dans tout le Pays Basque ce samedi afin de pointer du doigt notamment la gestion des prisonniers basques, près de neuf ans après l'annonce de la fin de la lutte armée par ETA et le début du processus de paix (le 20 octobre 2011).

La militants et sympathisants réunis, à l'appel de Bake Bidea et des Artisans de la paix, souhaitent que l'apaisement de la situation au Pays basque soit prise en compte. Plusieurs opérations escargots sont partis de Saint-Jean-Pied-de-Port, Hendaye, Ascain, Larceveaux et Mauléon, etc. En tout 24 points de rassemblements étaient organisés. Les manifestants ont convergé à 14h30 devant la sous-préfecture, symbole du "blocage de l'Etat".

Le rassemblement dénonce "l'inertie du gouvernement dans le processus de paix" © Radio France - NB

Pour les manifestants, rien n'avance, et les libérations de prisonniers basques sont refusées alors qu'ils ont purgé leur peine © Radio France - NB

Après la mort du prisonnier Igor Gonzalez Sola, les manifestants veulent une politique "non basée sur l’esprit de revanche mais qui fasse en sorte qu’il n’y ait plus de décès de ce type" © Radio France - NB

Symboliquement, les manifestants ont construit un mur éphémère de parpaings devant la sous-préfecture et des panneaux ont été accrochés aux grilles.

Les sorts de Ion Parot, Jakes Esnal et Xistor Haramburu, emprisonnés depuis plus de 30 ans faisaient partie des revendications © Radio France - NB

Fixation des derniers panneaux sur les grilles de la sous-préfecture de Bayonne © Corbis - Nathalie Bagdassarian

Les Artisans de la Paix et Bake Bidea ont souhaité que tout un chacun participe à la construction du mur de parpaings © Radio France - Nathalie Bagdassarian