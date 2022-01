Toulouse : 775 sans domicile fixe continuent de dormir dehors en dépit du froid

Ce matin, sur France Bleu Occitanie, on a choisi de parler de ceux qui dorment à la rue à Toulouse, ceux qui dorment dans un sac de couchage alors qu'il fait très froid depuis deux semaines.

Bonjour Stéphane Blandin Fauré. Vous êtes président de la Croix-Rouge à Toulouse. Vous sauriez nous dire d'abord combien de personnes dorment à la rue à Toulouse ?

Aujourd'hui, sur le dernier recensement effectué par la mairie de Toulouse avec l'aide des associations, 775 personnes dorment à la rue. Ce sont principalement des gens seuls dont 30% de femmes et 4 à 5% de familles. Dans le cas des familles, c'est la plupart du temps des mises à la rue assez récentes puisque la politique de la ville de Toulouse ainsi que celle de la préfecture a augmenté de 60% les places en hôtels et de plus de 35% les places dans les différents centres d'hébergement d'urgence.

Donc, vous, à la Croix-Rouge, pour les aider, vous faites des maraudes la nuit, vous apportez une aide dans la rue ou vous essayez de faire en sorte qu'ils soient hébergés pour la nuit ?

Le rôle des maraudes, qu'elles soient en journée ou qu'elles soient de nuit, est avant tout d'aller au devant des gens, de créer ce lien et de le maintenir dans notre rôle. On a aussi le fait d'alerter SIAO, qui est l'organisme qui fédère, qui gère et qui coordonne toutes les maraudes, qui lui est en charge de trouver des places d'hébergement et donc de faire les demandes au travers de leurs observations sociales aux différents organismes d'État.

Quelle aide vous apportez concrètement quand vous allez dans la rue ?

Les maraudes aujourd'hui se sont beaucoup étoffées. Avant, on était sur principalement un lien donc avec un café, une petite friandise, etc. Et puis, depuis le COVID on a accentué notre distribution. On apporte beaucoup de nourriture pour compléter celle faite par les associations comme les Restos du cœur. On va apporter des vêtements, on va apporter des produits d'hygiène, on va apporter des duvets, des couvertures, tous les types de dons que font les citoyens aujourd'hui. On a différentes sociétés qui sont partenaires.

La maraude toulousaine circule tous les jours, sept jours sur sept ?

La maraude toulousain, aujourd'hui celle de la Croix-Rouge, tourne quatre jours par semaine, incluant deux après-midi plus une maraude, hélas, pour aller dans les endroits où les autres ne vont plus. Il y a un maillage qui est fait sur Toulouse, entre les différentes associations. Il faut savoir que vous avez aussi le Secours catholique et vous avez les Restos du cœur et bien d'autres associations qui maraudent aujourd'hui.

Alors, en plus du froid, il y a les intempéries, la Garonne a débordé il y a quelques jours. Est ce que cela a eu des conséquences sur les sans abri, notamment qui dorment à La Prairie des Filtres ?

Cela a eu pour conséquence de déplacer ces personnes qui étaient sur la Prairie des Filtres. Mais comme on a eu une inondation l'année dernière, cela nous a permis d'anticiper et de mettre en place des plans d'information puisque l'année dernière il y avait vraiment eu des dégâts, des tentes emportées, des animaux de compagnie emportés. Cette année, tout le nécessaire avait été fait, notamment notamment par la police municipale qui est passée sur les lieux pour avertir, informer et demander aux gens de les trouver d'autres lieux, voire d'ouvrir des structures d'urgence.

Des familles albanaises sont retournées s'installer le long de la Garonne, quartier Empalot. Est ce que vous essayez de les aider, ces familles là? Est ce que vous constatez qu'elles sont revenues ?

Oui en effet, elles sont revenues et aujourd'hui certaines associations se spécialisent puisqu'il arrive parfois que ce soit assez compliqué d'entrer en contact, ne serait-ce qu'à cause de la barrière de la langue. Mais oui, en effet, elles sont revenues et en effet, certaines associations sont retournées auprès d'elles pour essayer de trouver des solutions à leur situation.

La préfecture de Haute-Garonne vient d'ouvrir 205 places supplémentaires d'hébergement d'urgence. C'est suffisant à l'heure actuelle ?

On peut estimer que ce n'est jamais suffisant parce que on recense au fur et à mesure les besoins et les centres d'hébergement qu'on doit trouver en fonction des profils des personnes. On va avoir les personnes avec des animaux, on va avoir des familles. On ne peut pas forcément mélanger avec des personnes seules. On va avoir les femmes seules. Donc, c'est difficile de trouver des hébergements qui sont spécialisés et adaptés à différentes situations. Et puis, surtout, on a de plus en plus de monde qui arrive à la rue. Et donc, ces places d'hébergement essaient de s'adapter, se pérennisent pour éviter de remettre les personnes à la rue même lorsque l'hiver est terminé. Et c'est relativement compliqué de trouver le nombre de structures et surtout le nombre de personnes pour gérer et encadrer ces structures.

Est ce que vous estimez que ce n'est pas la solution de créer toujours plus de places? Est ce que c'est ça votre discours?

Non, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de création de places. On est dans un système où les hébergements d'urgence permettent d'accéder à d'autres niveaux de structures, comme des maisons de familles, comme des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc, c'est vrai que c'est la première étape pour des personnes pour sortir d'une situation quand elles n'ont plus de logement, quand elles se retrouvent en situation de précarité. Donc, on a besoin de ces hébergements d'urgence, mais il est vrai que c'est très compliqué de les gérer et il faut anticiper le fait que les personnes vont en sortir pour essayer de réintégrer un logement .

Qui sont les personnes prioritaires dans ces places d'hébergement d'urgence ?

La priorité est plutôt faite à partir d'un système d'évaluation sociale que font les maraudes à l'aide du 115. On va se concentrer principalement aujourd'hui sur ce que nous dit la loi, c'est à dire des femmes enceintes de plus de six mois, des mères femmes seules avec des enfants jusqu'à 3 ans. Mais on va aussi avoir les personnes qui souffrent de pathologies, des personnes âgées à la rue. On essaye en fait de ne pas avoir une échelle de valeurs complètement stricte, mais d'adapter à chaque cas et d'adapter surtout à chaque situation quand elle est hivernale ou quand on est en situation de pluie abondante.