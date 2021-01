Plusieurs chats retrouvés empoisonnés ces dernières semaines à Daon, en Mayenne

Qui empoisonne les chats de Daon, en Mayenne ? Depuis début décembre, une petite dizaine de félins ont été retrouvés comateux dans le quartier de la route de Formusson, vers la salle de sport, et certains en sont même morts ! Aurore est la première à avoir donné l'alerte. Un soir, son compagnon a retrouvé leur chat, Papillon, "qui ne tenait même plus sa tête, qui ne pouvait plus se lever ou marcher".

Le lendemain, elle retrouve une chatte qu'elle ne connaît pas, agonisante au bout de son terrain, et qui décède chez le vétérinaire. Puis juste avant les vacances de Noël, c'est sa voisine, Audrey, qui découvre à son tour ses deux chats morts. "On a retrouvé notre première chatte dans le milieu du jardin et le deuxième en emmenant les enfants à l'école, se souvient-elle. Il titubait et le temps qu'on l'amène au vétérinaire, c'était déjà trop tard."

Un mélange de mort aux rats et d'insecticide

En tout, six à huit chats ont été retrouvés dans le même état. Aurore a fait examiner le sien, et les analyses ont révélé la présence de mort aux rats (chloralose) et d'insecticide (pyréthrinoïde). Mais les vétérinaires ne peuvent pas dire formellement s'il s'agit d'un acte intentionnel. Une plainte a été déposée à la gendarmerie mi-décembre, sans avancée pour le moment.

Les chats empoisonnés ont été retrouvés dans le secteur de la salle des sports, à Daon. © Radio France - Adèle Bossard

Mais Aurore et Audrey ne croient pas à un accident. "J'espère qu'on va trouver qui c'est, parce que ça me stresse, dit Aurore. Un chat peut être un peu embêtant pour le jardin par exemple, mais il suffit de leur faire peur et ils s'en vont. Les empoisonner, c'est vraiment plus qu'inhumain." Audrey aussi trouve "étrange" la répétition des intoxications. "Je pense qu'ils ne faisaient suer personne dans le quartier... La nuit, on ne sait pas ce qu'ils font, mais ce ne sont pas des terroristes non plus". Le maire, Yvon Harreau, prend lui aussi l'affaire très au sérieux. "Ce n'est pas normal, commente-t-il. Aujourd'hui, c'est les chats, demain c'est les chiens, il y a peu de temps, c'était les chevaux. Ça commence à faire beaucoup. Il faut être un peu humain."

La mairie prévoit une communication sur le sujet dans le journal municipal pour rappeler les gestes civiques. Elle veut aussi lancer une campagne de stérilisation des chats errants en partenariat avec les associations "Chat O Cats" à Château-Gontier et avec l'association 30 Millions d'amis. "Il faut nous laisser le temps de traiter, mais il faut que ça s'arrête", demande Olivier Huygues, l'élu chargé du bien-être animal et de la gestion des nuisibles. Et il invite les témoins qui auraient des informations à se rapprocher de la gendarmerie.