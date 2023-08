Plusieurs commerçants ne retourneront pas au marché des Vosges de Belfort, à sa réouverture

La nouvelle de la prolongation des travaux du marché des Vosges, à Belfort, fait réagir chez les commerçants. Certains ont décidé de ne pas y retourner. Alors qu'il devait rouvrir ses portes à partir d'octobre, finalement, ce ne sera pas avant juin. Le bâtiment est en cours de rénovation depuis novembre dernier, à cause des dégâts causé par un orage de grêle en juin 2022. Sauf que du plomb a été trouvé dans les fondations et qu'une façade est plus endommagée que prévue. Le coût des réparations devrait donc doubler et la mairie doit faire un nouvel appel d'offre pour terminer les travaux, ce qui allonge les délais.

En attendant la réouverture, les commerçants possédant un stand à l'intérieur du marché des Vosges, sont délocalisés dans la halle du marché Fréry, dans le centre-ville, depuis le début de la rénovation, les jeudi et dimanche. Ils devront y rester au moins six mois de plus que prévu. Une très bonne nouvelle pour certains comme Paco, le gérant du stand Solofi, qui propose des spécialités italiennes : "Dès le début, on a tout de suite mieux travaillé, ici, au marché Fréry. Le dimanche, on a bien évolué, on a su trouver un nouveau public, c'était une belle réussite ce déménagement". Comme un certain nombre d'autres commerces, Solofi était déjà présent sur le marché Fréry les vendredis et samedis. Ne pas avoir à aller au marché des Vosges les jeudis et dimanches représente donc un réel intérêt logistique : "Ça nous permet de nous alléger parce qu'on arrive le jeudi avec un gros chargement. Il y a pas mal de choses qu'on peut laisser sur place donc c'est beaucoup plus commode et léger". Devoir retourner au marché des Vosges à sa réouverture signifierait devoir regagner une nouvelle clientèle encore une fois. Paco a donc pris sa décision, ce sera non. "Je trouve ça dommage d'avoir deux marchés couverts dans une même ville, à un kilomètre de distance. Ça n'a pas trop d'intérêt", explique-t-il.

Au moins huit commerçants ne reviendront pas quoiqu'il arrive selon l'association de commerçants des deux marchés

Il n'est pas le seul à avoir pris la décision de ne pas revenir au marché des Vosges. C'est également le cas de Karim Benachir, le gérant d'Au Rendez-vous des Biches et président de l'association des commerçants des deux marchés. Selon lui, ils sont pour l'instant au moins huit à avoir pris la décision, dont le stand de l'Ami Ben et la poissonnerie. "On a deux stands donc c'est deux loyers, deux étals, c'est de la manutention que les commerçants ne veulent plus", détaille-t-il. Reste à savoir s'ils obtiendront l'autorisation de rester au marché Fréry les quatre jours où s'ils devront se contenter du vendredi et du samedi, comme c'était le cas initialement, mais il le garantit, il n'y aura pas de retour aux Vosges quoiqu'il arrive. Pour l'instant, ils sont en discussion avec la mairie.

Les clients défilent, sous la halle Fréry. © Radio France - Corentin Debuire

Cet avis n'est pas partagé de tous. Christian Poirel, de la fromagerie du même nom, a une pensée pour les habitués du marché des Vosges. Depuis le déménagement à Fréry, il s'y retrouve dans ses chiffres de vente, mais il ne vit pas très bien l'annonce de la prolongation des travaux : "C'est triste pour cette avenue Jean Jaurès. Je repense encore aux commerçants qu'on laisse là-bas à l'extérieur. Ils sont sans nous, nous on est sans eux. Les clients c'est pareil, une majorité nous demande qu'on revienne aux Vosges, notamment les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'ici".

D'autres commerçants attendent impatiemment la réouverture du marché des Vosges

Et puis pour d'autres commerçants, la problématique est plus grave. Certains ont perdu beaucoup de clients avec le déménagement. La ferme Sandot, par exemple, a perdu 30 % de son chiffre d'affaires en quittant les Vosges, selon une des gérantes, Nathalie. "Les clients des Vosges ne viennent pas à Fréry, regrette-t-elle. Ce n'est pas du tout la même clientèle. On attire plutôt une clientèle populaire. Le jeudi et le dimanche, on a eu une baisse de moitié, c'est catastrophique. On travaillait beaucoup mieux aux Vosges." Pour elle, l'annonce de la prolongation des travaux est un énorme coup dur.

Elle n'est pas la seule. En face, le gérant d'un stand proposant de la nourriture orientale fait grise mine. Au marché des Vosges, il empochait environ 500 euros en moyenne, chaque jeudi et dimanche, selon ses dires. Il vend dix fois moins à Fréry. "Je ne vais même pas ouvrir ce dimanche, ça ne sert à rien, soupire-t-il*. Je vais préparer pour rien, ce sera gâché."*