Plusieurs communes de la Loire fusionnent officiellement ce 1er Janvier 2019

Le 31 décembre prochain à minuit, les deux communes ligériennes de Saint-Thurin et de Saint-Julien-La-Vêtre n’en feront plus qu’une et seront rebaptisées Vêtre Sur Anzon… ce sera aussi le cas des communes d'Amions, Dancé et Saint Paul en Vezelin rebaptisées Vezelin sur Loire

Saint-Thurin, France

Pour Saint-Thurin et de Saint-Julien-La-Vêtre cette fusion, c’est le résultat de plusieurs mois de travail et du vote des deux conseils municipaux dans le courant de 2018 pour lancer cette opération qui sera donc officielle le mardi 1er janvier 2019.

La nouvelle commune sera l’addition des 350 habitants de Saint Julien et des 200 de Saint-Thurin pour en faire la deuxième commune du secteur de Noirétable.

Le maire de Saint Thurin, Christian Patard vit donc ses dernières heures de premier magistrat de sa commune avant l’élection d’un nouveau maire programmée le 10 janvier prochain ou il se trouvera "peut être" en concurrence avec Denise Mayen, la maire de Saint Julien. Mais en attendant ces dernières heure dans son siège ne semblent pas vraiment le stresser.

On y travaille depuis le mois d’avril, on a des réunions très rapprochée avec la commune de saint Julien. Tout n’est pas encore prêt mais ça va se mettre en place tout doucement en ce début d’année on est quasiment au top là. On va devenir la deuxième communes de l’ancien canton de Noiretable On va peser un peu plus au niveau de l’intercommunalité Loire Forez et au niveau de la préfecture et peut être avoir quelques avantages en plus. Christian Patard le maire de Saint Thurin.

Les panneaux d'entrée de la nouvelle commune Vêtre-sur-Anzon ne sont pas encore posés, ça pourrait se faire dans le courant de l année , tout en conservant les anciens. .

Autre Fusion annoncée pour ce 1er janvier dans la Loire.

La nouvelle commune de Vezelin sur Loire qui va regrouper les communes d'Amions, Dancé et Saint Paul en Vezelin. La nouvelle commune comptera désormais 790 habitants.

A contrario, le projet de fusion qui devait regrouper le 1er janvier 2019, les communes de Boën sur Lignon, Trelins , Saint Agathe la Bouteresse et Saint-Etienne le Molard est lui tombé à l'eau.

Les habitant des trois plus petites communes s'opposant à ce projet de fusion. Tout était pourtant prêt pour le mariage, mais c'était compter sans l’opposition des habitants des trois plus petites communes et seul au final Boën sur Lignon avait voté pour ce projet.

Un échec que regrette Jean Paul Ravel le maire de Trelins.