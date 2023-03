"Plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts" estime le maire de Toulouse après les débordements

Depuis le 16 mars à Toulouse, chaque rassemblement dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites se termine mal. Affrontements avec la police, dégradations du mobilier urbain, feux de poubelles, lacrymogènes, c'est encore ce qui s'est produit hier en fin de journée en plein centre ville de Toulouse. Le maire de la ville estime à "plusieurs dizaines de milliers d'euros les dégâts." Il était en direct ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie.

ⓘ Publicité

Vous avez dénoncé les dégradations dès hier soir sur votre compte Twitter. Comment faire pour protéger le centre ville ? Changer par exemple le circuit du cortège ? Est ce que c'est quelque chose que vous envisagez ?

J'ai écrit au préfet avant même la manifestation. Donc effectivement, on regarde tout ça de manière très précise. Le maire n'a pas le pouvoir de déterminer le trajet des cortèges. C'est une discussion entre les syndicats et la préfecture qui délivre les autorisations. Je n'ai pas envie qu'on revive ce qu'on a vécu en 2018 et 2019 avec les gilets jaunes. En attendant nos équipes ont été mobilisées et ont fait un travail formidable. Hier soir encore, les équipes de nettoyage ont travaillé une grande partie de la nuit. Depuis ce matin, 5 heures, d'autres équipes ont pris le relais pour nettoyer des tags, etc. Les dégâts qui vont représenter un coût pour le contribuable toulousain de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

On l'a vu hier que la manifestation a dégénéré mais il va y en avoir d'autres manifestations. Est ce qu'il faut que le gouvernement retire sa réforme selon vous ?

Je pense qu'il faut surtout que le gouvernement, avec les deux chambres, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et les organisations syndicales, trouvent un moyen de reprendre le dialogue. Il faut que le dialogue reprenne dans notre pays. Il y a des sujets de fond sur les conditions du travail, sur la pénibilité, sur la santé, le service public de santé, sur le service public de l'éducation nationale. Je pense que ce sont ces sujets sur lesquels il faut véritablement travailler.