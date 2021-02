Plusieurs dizaines de personnes rassemblées pour l'hommage à Ilan Halimi à Paris, 15 ans après sa mort

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées à Paris ce dimanche après-midi pour un hommage à Ilan Halimi, 15 ans après sa mort, dans le jardin du 12ème arrondissement qui porte désormais son nom. Le jeune homme de 23 ans avait été enlevé, torturé et tué par le "gang des barbares" en 2006, au simple motif qu'il était juif, ses agresseurs étant persuadés de pouvoir extorquer de l'argent à sa famille.

Plusieurs associations et syndicats comme la Ligue des Droits de l'Homme, le collectif Mémorial 98 ou encore le Réseau d'Actions contre l'Antisémitisme et tous les Racismes (RAAR) se sont ainsi rassemblés pour dénoncer les actes racistes et antisémites. Plusieurs élus franciliens se sont joints à cet hommage. Les noms de la vingtaine de victimes tuées ces dernières années en France pour ces motifs ont été égrenés par les différents membres des collectifs.