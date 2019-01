Plusieurs grands chantiers d’urbanisme en 2019 à Reims et à Charleville

Certaines de nos villes vont changer de look, en 2019. Des travaux d'urbanisme sont engagés ici ou là. Reims et Charleville-Mézières, notamment, vont voir plusieurs grands chantiers se terminer. Pour Reims, ce sera le parvis de la mairie ou encore les Hautes Promenades.

Reims, France

Tour d’horizon, ce mercredi, sur les grands chantiers d’aménagement urbains qui devraient aboutir en 2019, à Reims et à Charleville-Mézières. Reims, où l'année dernière, c'est à dire en 2018, la cité des sacres a même pris des allures de chantier à ciel ouvert...

Le parvis de la mairie de Reims

Parmi les grands travaux de la ville de Reims, c'est le parvis de la mairie qui devrait être terminé en premier. L'inauguration est prévue en avril. Ce gros chantier de 6 millions et demi d'euros a entraîné bien sûr pas mal de perturbations. Les voitures ne pouvant plus passer, la circulation des rues alentour a été modifiée. Le but est de faire un endroit plus agréable pour les piétons. Il y a 4.800 mètres carrés d'espace public au total. Le bâtiment de la mairie va aussi être doté d'un nouveau perron. Inauguration en avril, mais tout ne sera pas terminé pour autant. Jusqu'en novembre seront menés des travaux sur les rues adjacentes, et leur connexion avec le nouvel espace.

Les abords de la basilique Saint-Remi

Les abords de la basilique vont être entièrement réaménagés. Le parking actuel deviendra une place en pavés et un nouveau parking sera implanté au niveau de la résidence Abbaye de Saint-Remi. Coût total : 4 ,5 millions d'euros. Les travaux devraient être terminés d'ici la fin de l'année. Mais comme nous sommes sur un lieu chargé d'histoire, c'est par des fouilles très importantes que ce chantier a commencé. Plusieurs centaines de tombes, du 6ème au 18è siècle, soit du Moyen-Age à la Révolution française, sont en train d'être mises au jour.

Les Hautes Promenades et le square Colbert

Gros chantier en cours sur les Promenades © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Le gros morceau, très visible par tous les Rémois, c'est le réaménagement des hautes promenades et de la place Colbert, devant la gare. Un peu plus de 20 millions d'euros y sont consacrés. Un chantier cher au maire Arnaud Robinet, dans le cadre du projet Reims Grand Centre, qui verra émerger un espace aqua ludique et une salle de spectacle sur le site de l'ancien Sernam. Les travaux sont en cours.

Sur les Promenades, 170 marronniers malades ont été abattus, mais 150 arbres sont conservés. 230 vont être plantés ainsi que 7.000 arbustes et 100. 000 plantes vivaces. Des espaces d'eau vont voir le jour, notamment un grand miroir d'eau et des jets d'eau. Fin des travaux sans doute en automne. La réhabilitation des Basses Promenades attendra, elle,2021-2022.

A Charleville, les berges de la Meuse

Nous allons maintenant à Charleville-Mézières. En matière d'urbanisme, le gros morceau, c’est le réaménagement des berges de Meuse. Bonne nouvelle pour les amoureux des ballades, à pied ou à vélo ! Les travaux ont commencé par la boucle du mont de l'Olympe. D'ici fin 2019, ce sont environ 10 kilomètres de voies douces qui seront disponibles. Cet aménagement est lié à deux autres chantiers : le lifting complet dont doit bénéficier la place de l'Hôtel de ville de Mézières, avec la volonté d'ouvrir cette place vers le fleuve, et la création d'une passerelle desservant le parking Picasso. A noter enfin, après l'implantation du magasin H&M prévue dans le centre-ville d'ici le printemps, la refonte total du parking Sévigné, qui pourra accueillir 200 véhicules.