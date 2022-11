Plusieurs intoxications au monoxyde carbone en Savoie et en Haute-Savoie

Plusieurs habitants des Pays de Savoie ont été intoxiquées au monoxyde de carbone ce week-end. Les pompiers de Haute-Savoie ont d'abord été alerté samedi soir vers 19 heures, après la détection de ce gaz inodore, incolore, non-irritant mais très dangereux dans un immeuble de trois étages sur le commune d'Epagny Metz-Tessy. Au total, 10 personnes ont été évacuées et trois ont été transportées à l'hôpital d'Annecy.

ⓘ Publicité

Autre intoxication, cette fois en Savoie dimanche matin. Les pompiers sont intervenus dans un immeuble de la rue du Bon Pasteur vers 7h30 et ont pris en charge trois habitants, dont deux avaient inhalé du monoxyde de carbone, dont le dégagement semble avoir été provoqué par le dysfonctionnement d'une chaudière au gaz. Ils ont eux aussi été transportés à l'hôpital.

Maux de tête et vomissements

Chaque année en France, 3 à 4 000 personnes seraient intoxiquées à ce gaz, responsable aussi d'une centaine de décès par an. Une intoxication au monoxyde de carbone peut provoquer une perte de connaissance et même la mort en quelques minutes, puisque le gazprend la place de l'oxygène dans le sang et mène à une asphyxie progressive. Si vous avez des symptômes comme des maux de tête, des nausées ou une grande fatigue, il est donc important d'agir très vite, d'ouvrir les fenêtres, de sortir de chez vous et d'appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes malentendantes).

Pour limiter les risques, il est recommandé de faire entretenir régulièrement sa chaudière, d'aérer votre logement au moins 10 minutes chaque jour et de limiter l'usage en continu d'appareils de chauffage d'appoint. Il existe aussi des détecteurs de monoxyde de carbone, qui ne sont pas obligatoires comme c'est le cas pour les détecteurs de fumée.