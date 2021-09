Plusieurs jours de fermeture à cause des rats dans une école à Marseille

Invasion de rats dans l'école Saint Barthélémy SNCF dans le 14e arrondissement de Marseille. Après une première fermeture la semaine passée, l'établissement qui compte 27 classes et 450 élèves a de nouveau fermé ses portes en début de semaine, de lundi à mercredi. La mairie de Marseille a installé des pièges et envoyé des dératiseurs afin de garantir l'accueil des écoliers ce jeudi matin.

Malgré cela, les parents d'élèves sont très inquiets : "Ils sont partout ! Dans les couloirs, les placards, les dortoirs et même les salles de classe. Et puis vous n'avez pas vu la taille, on dirait des chats ! [...] Trouver des crottes de rats, des têtes de rats, des tétines rongées, c'est un calvaire !"

Des nids de rats situés à côté de l'école Saint Barthélémy SNCF. © Radio France - Paul Tilliez

Ces rongeurs, porteurs d'une dizaine de maladies telles que la leptospirose, la peste bubonique ou encore la salmonellose, représentent un réel problème de santé pour Katia, maman d'un petit garçon : "Imaginez si mon fils mange une crotte de rat, s'il touche quelque chose que le rat à toucher ou s'il se fait mordre !"

Opération dératisation par la mairie de Marseille

Les rats se seraient infiltrés durant l'été, alors que l'établissement était en rénovation. Mais le problème ne concerne pas seulement cette école, il s'étend à tout le quartier, voire même à toute la ville de Marseille, qui compte deux fois plus de rats que d'habitants.

Pour Pierre-Marie Ganozzi, adjoint à la mairie de Marseille au bâti scolaire, le sujet dépasse largement le cadre de cette école et une concertation entre la mairie, l'école et les bailleurs sociaux du quartier est nécessaire pour régler cette affaire. Il regrette aussi l'utilisation de moyens dérisoires pour lutter contre les rats : "Les produits qu'on a le droit d'utiliser sont moins forts qu'avant et donc moins efficaces. Certes, c'est normal parce qu'il y a des enfants, mais il faut qu'on réfléchisse à l'utilisation de produits plus puissants."