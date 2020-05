Plusieurs maires de la Somme prennent des arrêtés pour ne pas rouvrir les écoles

Les maires de Méaulte, Flixecourt, Moreuil et de plusieurs autres communes de la Somme ont pris des arrêtés ces derniers jours pour ne pas rouvrir leurs écoles dès le 11 mai. Ils invoquent l'impossibilité de respecter le protocole sanitaire transmis par l'Education nationale.

Beaucoup d'écoles de la Somme ne vont pas rouvrir dans une semaine. Le gouvernement veut que les élèves retournent en classe progressivement, à partir de mardi 12 mai pour les CM2, CP et grandes sections de maternelle. Mais des maires prennent des arrêtés pour ne pas rouvrir leurs écoles. En tout cas pas tout de suite.

C'est le cas du maire de Moreuil, ou encore de celui de Flixecourt. Patrick Gaillard a pris lundi 4 mai un arrêté pour laisser ses écoles fermées jusqu'au 2 juin. Il estime que les règles sanitaires pour protéger du coronavirus vont à l'encontre des consignes de sécurité incendie dans l'école : "On nous demande de laisser les portes ouvertes pour ne pas toucher aux poignées, or on nous demande aussi de fermer les portes pour éviter la propagation en cas d'incendie", explique l'édile. "Il ne faut pas se laisser aveugler par la Covid-19, il faut penser à la sécurité de nos enfants en général".

Les petites communes pas assez outillées ?

Des petites communes comme Fricourt, Méaulte ou Pozières dans l'Est de la Somme ont également pris des arrêtés pour empêcher la réouverture de leurs écoles. Les bâtiments sont trop petits, il n'y pas assez de personnel pour assurer le respect des règles sanitaires... et surtout, très peu de parents veulent renvoyer leurs enfants à l'école.

A Eppeville, près de Ham par exemple, le maire n'a qu'un élève sur une cinquantaine dont les parents demandent à ce qu'il soit accueilli en maternelle. "On ne laissera pas les parents d'élèves qui doivent retourner au travail à partir du 11 mai sans solution. Il y aura un accueil assuré par la municipalité pour les enfants, même si ce n'est pas à l'école", assure le maire Christophe Vassent.

A Albert, on réfléchit à repousser la rentrée

Les maires n'ont reçu que ce lundi matin le protocole sanitaire à appliquer pour le retour des élèves dans les écoles. Il fait une quarantaine de pages, et prévoit par exemple la désinfection des locaux minimum deux fois par jour.Quasi-impossible à mettre en place en une semaine, selon le maire d'Albert, surtout pour la troisième ville de la Somme.

Il aura environ 300 élèves à accueillir dans huit écoles maternelles et élémentaires, environ 30% de l'ensemble des 800 élèves de grande section, CP et CM2. Et tout ne sera pas prêt dès mardi prochain. Claude Cliquet envisage donc de repousser le retour en classe, au 14, voire au 18 mai.