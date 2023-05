Plusieurs manifestations à Rennes contre l'extrême droite et le fascisme

Grosse journée de mobilisations à Rennes ce samedi 27 mai. Une première manifestation a débuté vers 14 heures place de la République. Elle n'était pas déclarée auprès de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine mais elle a été lancée sur les réseaux sociaux par la Maison du peuple, avec ce mot d'ordre : "Contre Macron, Darmanin et les fascistes". Les manifestants, près de 600 personnes au plus fort de la mobilisation selon la Préfecture, ont déambulé dans le centre-ville de Rennes, allant de la place de la République à la place de Bretagne en passant par l'esplanade Charles de Gaulle et des petites rues du centre-ville avec des dégradations de mobilier urbain sur le parcours. Le cortège s'est dispersé vers 16 heures.

L'esplanade Charles de Gaulle où se sont réunis près d'une centaine de personnes à l'appel du syndicat Solidaires d'Ille-et-Vilaine. Le syndicat et le collectif "Rennes vs Darmanin" expliquent avoir organisé un "forum antifasciste" pour dénoncer la montée des mouvements d'extrême droite à Rennes et en région Bretagne. Ils dénoncent également l'organisation d'un concert par un rappeur identitaire : Millésime K. Cet artiste a annoncé la tenue d'un concert au sud-ouest de Rennes ce samedi. Depuis l'annonce du concert, qui affiche complet selon le rappeur, des appels à annuler l'évènement circulent sur les réseaux sociaux. La Préfecture d'Ille-et-Vilaine redoute d'ailleurs des affrontements entre le public de Millésime K et les militants antifascistes.