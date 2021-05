Proche-Orient : plusieurs manifestations en soutien à la Palestine en Bretagne ce samedi

Des rassemblements de soutien aux Palestiniens sont prévus samedi 15 mars en Bretagne, à l'appel de plusieurs associations et partis politiques. Ce sera le cas notamment à Morlaix, Brest et Quimper.

Plusieurs rassemblements sont prévus samedi 15 mai dans le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan en soutien aux Palestiniens, alors que les bombardements et les heurts se poursuivent dans la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée. L'armée d'Israël a lancé plusieurs offensives meurtrières pour riposter à des tirs de roquettes du Hamas. Depuis lundi plus de 100 personnes ont été tuées côté palestinien, neuf côté israélien, et des centaines blessées selon les derniers bilans officiels.

Les manifestations ont lieu à l'appel de plusieurs associations et partis politiques, dont Amnesty International et l'Association France Palestine Solidarité (AFPS). "Nous voulons mettre la pression sur nos dirigeants, pour qu'ils fassent pression à leur tour pour qu'Israël applique enfin le droit international", souligne la présidente de l'AFPS du Nord-Finistère Claude Léostic. Elle déplore l'interdiction de la manifestation parisienne. "Il y a un climat délétère, on voit une tentative d'intimider le mouvement de solidarité, que nous n'acceptons pas. Nous disons au gouvernement : vous ne nous ferez pas taire".

Des rassemblements se tiendront notamment à Morlaix à 10h30 square de la Résistance, à Lannion à 11h devant la sous-préfecture, et à Brest place de la Liberté à 15h.