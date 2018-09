Ce dimanche, plusieurs milliers de fans de voitures se sont retrouvés au circuit de Gueux, près de Reims. Des défilés de voitures et des concours d'élégance étaient notamment proposés au public, pour cet événement organisé par les Amis du Circuit de Gueux.

Gueux, France

C'était le grand rendez-vous annuel au Circuit de Gueux, près de Reims, ce dimanche. Un événement festif organisé, comme chaque année, dans le cadre des Journées du patrimoine. Il a permis à des centaines de passionnés de voitures de se retrouver sous un grand soleil.

Plusieurs milliers de personnes sont venues admirer des centaines de véhicules d'histoire, des véhicules sportifs, ou encore de grand tourisme. Parmi les collectionneurs présents, Philippe. Petit, il venait ici voir les courses de Formule 1 avec son père.

Désormais il ramène son propre bolide, de couleur vert pétant. "C'est pas très puissant mais ça doit peser 540 kilos. Celle-ci doit faire 120 chevaux.... ce n'est pas très confortable, il ne faut pas avoir que ça comme voiture. Il faut aimer de toute façon, tous les gens qui sont là sont fous !", s'amuse-t-il.

Plusieurs milliers de personnes ont participé au rendez-vous. © Radio France - Victorien Willaume

Les vieilles voitures ont toutes une vraie histoire

Un peu plus loin, Patrick lui a investi 35 000 euros dans sa décapotable anglaise qui date de 1960. "Ma passion est peut-être un peu due à mon âge. Ce sont des voitures qui ont mon âge en fait ! J'aime le coté kitsch, et c'est toujours agréable à conduire ces voitures, ce sont des moteurs fiables. On peut faire de longs parcours sans souci!", explique-t-il.

Des défilés de voitures étaient bien sûr organisés. © Radio France - Victorien Willaume

François lui est difficile à ne pas remarquer. Il porte une combinaison beige, la même que celle que portaient les pilotes dans le temps.

Pour lui, ce qu'il y a de passionnant dans les vieilles voitures, c'est qu'elles ont une vraie histoire. "Toutes ces autos ont une raison d'être, ce qui n'est plus le cas du tout maintenant. C'est des autos qui sont souvent de technologie un peu unique. Les fabricants construisaient des autos pour une utilisation précise !", assure-t-il. Et François lui-même possède un modèle unique. Sa voiture présente ce dimanche est la première au monde faite en fibre de verre.