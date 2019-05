Plusieurs milliers de personnes à la marche des fiertés grenobloise

Grenoble, France

La gay pride grenobloise bat son plein malgré la météo incertaine.

Plusieurs milliers de personnes, LGBTI ou non, ont répondu présentes pour cette traditionnelle marche des fiertés : 5000 selon les organisateurs, 3500 selon la police. Partout en France, les gay pride arrivent dans un contexte particulier, puisqu'en 2018 les agressions physiques envers les personnes LGBTI ont atteint un record, selon le rapport annuel d'SOS homophobie publié la semaine dernière.

Ambiance de fête durant la marche

Même si le sujet est grave, la gay pride est avant tout un moment festif : déguisements, sourires et musique sont de mise. Les chars sont gérés par les associations LGBTI grenobloises et les boites de nuit partenaires. Avant d'entamer la marche, des membres de l'organisation ont fait un discours au jardin de ville, pour rappeler que cet événement était un message de paix et d'amour pour dire stop aux violences envers la communauté, et continuer la prévention des maladies sexuellement transmissibles à l'approche de l'été.

A la Grenoble Gay Pride, de nombreux déguisements colorés et fleuris © Radio France - Nicolas Joly

Un "village associatif LGBTI" se tient tout l’après midi au jardin de ville, en parallèle de la gay pride. © Radio France - Nicolas Joly

Un des participants avec le drapeau Aid(e)s. © Radio France - Nicolas Joly

La gaypride grenobloise sur les bords de l'Isère. © Radio France - Nicolas Joly

Un des participants, revêtu d'un costume de drag queen. © Radio France - Nicolas Joly