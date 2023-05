Plusieurs milliers de personnes au Havre contre la venue du RN et contre la réforme des retraites

Un 1er mai particulier ce lundi au Havre (Seine-Maritime). Comme tous les ans, des milliers de personnes ont défilé dans les rues du centre-ville pour les droits des travailleurs, mais aussi pour d'autres raisons cette année. Les manifestants étaient réunis pour dire une nouvelle fois leur opposition à la réforme des retraites, et contre la venue du Rassemblement National. Le président du parti, Jordan Bardella , a choisi le bastion ouvrier normand pour sa "Fête de la Nation", qui s'est tenue à la mi-journée dans une salle fermée du carré des Docks, en présence de Marine Le Pen et de quelque 1.400 sympathisants.

Une "contre-fête" pour occulter la venue du RN

L'intersyndicale, toujours mobilisée contre la réforme des retraites, a vu cette présence du RN en ce 1er-Mai comme un affront. Les syndicats ont donc décidé de modifier le tracé de leur manifestation. Il n'était pas question d'aller manifester devant le carré des Docks, même si 200 manifestants ont tenté de le faire avant de se faire repousser par les forces de l'ordre , "on veut braquer les caméras sur nous", expliquait à France Bleu Normandie la CGT du Havre.

Une fois la manifestation terminée, vers 12h, les syndicats ont donc organisé une "contre-fête", esplanade Nelson Mandela, avec des stands, des buvettes et des concerts gratuits, dont celui du rappeur havrais Médine, désormais la cible des élus RN à chaque concert de sa tournée en France. Des concerts sont prévus jusqu'à 19h.

Entre 5.000 et 15.000 personnes

Selon la préfecture, près de 5.000 personnes ont défilé dans les rues du Havre de 10 h à midi ce lundi. Les syndicats parlent eux de plus de 15.000 personnes, venues notamment pour cette 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La mobilisation n'est pas historique, comme espérée par l'intersyndicale, mais le message reste clair selon Sandrine Gérard, secrétaire générale de l'Union locale de la CGT du Havre. "On est très contents de voir que 15.000 personnes sont venues manifester ce 1er-Mai au Havre. Cela prouve le rejet de la politique du gouvernement. Et cela motive à continuer. On ne lâchera pas tant que cette loi ne sera pas retirée, peu importe les formes que la mobilisation prendra", assure-t-elle. Les syndicats attendent impatiemment la décision du Conseil constitutionnel ce mercredi, sur la nouvelle version du référendum d'initiative partagée (RIP).