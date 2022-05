Plusieurs milliers de personnes défilent à Grenoble pour la Marche des fiertés

Plus de 5.000 personnes ont défilé pour l'égalité des droits pour les LGBTQI+ sous un soleil radieux et dans une ambiance festive.

"Laissez-nous vivre, égalité pour tous!" proclame une pancarte brandie par une jeune femme. Comme elle, plusieurs milliers de personnes - plus de 5.000 - ont défilé ce samedi après-midi dans les rues de Grenoble, entre le Jardin de Ville et la place de Verdun, puis retour au point de départ. Les couleurs de l'arc-en-ciel comme drapeau, symbole du combat pour l'égalité porté par les LGBTQI+, c'est-à-dire les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles. "On s'en fiche du sexe, on s'en fiche du genre, y'a rien que l'amour" lance une adolescente qui se dit "bi". "Quand je me promenais dans la rue en tenant mon ex par la main, je voyais bien les regards de travers", dit-elle. Mais elle note aussi que "maintenant ça avance".

La marche des fiertés à Grenoble © Radio France - Lionel Cariou

Maëline, une personne transgenre, parle du regard des autres, elle qui suit un traitement hormonal : "on prend du volume au niveau de la poitrine, ça affine le visage, ça rend la peau douce, et du coup quand les gens me voient, pas ici mais dans le métro à Lyon, la première chose qu'ils vont faire c'est regarder ma poitrine comme si j'étais... un monstre ou je ne sais pas."

"Ignorance et maladresse"

"J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui disent 'c'est bon les gays c'est accepté aujourd'hui, il faut arrêter les manifestations', lance une manifestante. Mais en fait non, ce n'est toujours pas accepté. Tant qu'on aura à faire notre coming out, qu'on aura à annoncer qu'on n'est pas hétéro, ce ne sera pas normal." Il faut en parler aux plus jeunes, plaide de son côté un prof de collège.

La marche des fiertés à Grenoble © Radio France - Lionel Cariou

Et au-delà faire de la pédagogie autour de soi : "les gens ne sont pas forcément intolérants mais ils sont juste dans l'ignorance et la maladresse. Il faut prendre ce temps et parler avec le tonton homophobe, avec la grand-mère un peu raciste et un peu lesbophobe... il faut prendre le temps de le faire." Quant aux revendications qu'il porte : "la dépsychiatrisation, la facilitation des démarches administratives pour toutes les personnes trans, non binaires, intersexes dans leur changement d'identité, la facilitation des procédures médicales. Et évidement la PMA (procréation médicalement assistée, ndlr) pour toutes et tous et plus largement l'ouverte du dialogue sur les question de reproduction."